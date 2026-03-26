VW Bus als Großraumtaxi: Neunsitzer in Hellelfenbein

Manchmal wünschen Taxi-Kunden einfach mehr Platz, dann schlägt die Stunde von Großraumtaxis. In dieses Geschäft steigt jetzt VW werkseitig mit dem neuen VW Bus ein. Die Großraumtaxiversionen basieren auf dem Transporter in der Kombi-Variante oder auf dem Caravelle, können aber individuell auf ihren jeweiligen Einsatz zugeschnitten werden. Zu haben sind Versionen mit langem und kurzem Radstand.

Bis zu 9 Sitzplätze Zur Grundausstattung gehört immer das Taxi-Paket mit einer Vorbereitung für ein Taxameter oder Spiegeltaxameter, der Taxi-Notalarm und die Taxi-Dachzeichen-Halterung. Ein Taxi-Dachzeichen in LED-Ausführung kann optional bestellt werden. Das Spiegeltaxameter arbeitet kamerabasiert und ermöglicht auch dann den Blick in den Fahrgastraum. Mit in den Spiegel integriert ist in diesem Fall auch eine Dashcam-Funktion. Zudem bietet VW für beide Modelle ein Upgrade von acht auf neun Sitze, wobei dann den Beifahrerplatz eine Doppelsitzbank füllt. Serienmäßig sind die Taximodelle mit drei Sitzen in der zweiten Reihe und einer 3er-Sitzbank in der dritten Reihe ausgestattet. Ein Gummiboden im Fahrer-, Fahrgast- und Laderaum ist nur gegen Aufpreis zu haben.

Im Fahrgastraum verteilte USB-C-Schnittstellen die Passagiere mit Energie für ihre Smartphones und Tablets gehören dagegen zur Standardausrüstung. Für mehr Autonomie steht – wieder gegen Aufpreis – ein 70 statt 55 Liter großer Tank für die Dieselmodelle bereit. Ebenfalls nur gegen Zuzahlung werden die Sitze mit robustem Kunstleder überzogen, wahlweise auch im Bi-Color-Stil mit Kontrastnähten.

Für den typischen Taxi-Look sorgt eine Lackierung in Hellelfenbein. Alternativ sind die Taxi-Modelle auch in anderen Farben zu haben.

Alle Antriebe verfügbar Beim Antrieb können Taxi-Kunden zwischen den Turbodieseln mit 110, 150 und 170 PS, dem 233 PS starken PHEV-Benziner und reinen Elektroversionen wählen. Die Preise starten ab 46.600 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Über den neuen Transporter Kombi und Caravelle hinaus bietet VW auch den Caddy, den Multivan, den ID. Buzz und den Crafter als Taxi- und Funkmietwagen-Versionen an.