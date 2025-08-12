VW erweitert Transporter-Programm: Jetzt als Doka-Pritsche, Plus und L-Wand

Die Variante "Pritsche Doka" verfügt serienmäßig über einen langen Radstand, eine Beifahrerdoppelsitzbank sowie eine Dreiersitzbank in der zweiten Reihe. Die Ladefläche misst 2.169 Millimeter in der Länge und 1.945 Millimeter in der Breite, die Ladekante liegt je nach Ausführung zwischen 956 und 980 Millimetern. Die Nutzlast beträgt bis zu 1.073 Kilogramm, die Anhängelast bis zu 2.500 Kilogramm.

Für den Antrieb stehen Front- und Allradversionen mit Turbodieselmotoren von 110 PS oder 150 PS zur Verfügung. Die Allradversion ist ausschließlich mit 150 PS und 8-Gang-Automatik erhältlich. Erstmals kann der Pritschenwagen auch mit Elektromotor bestellt werden – in den Leistungsstufen 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) oder 210 kW (286 PS). Die Elektrovarianten verfügen über Heckantrieb, ein 1-Gang-Automatikgetriebe und eine Batterie mit 64 kWh netto.

Kastenwagen Plus Diese Version ist für den kombinierten Transport von Personen und Gütern ausgelegt. Sie bietet serienmäßig eine Dreiersitzbank in der zweiten Reihe sowie wahlweise ein oder zwei Beifahrersitze in der ersten Reihe, sodass bis zu sechs Sitzplätze verfügbar sind. Zwischen Fahrgastraum und Laderaum ist eine Kunststofftrennwand mit Fenster verbaut. Eine Schiebetür auf der Beifahrerseite ist serienmäßig vorhanden, die Fahrerseite kann optional ebenfalls mit Schiebetür ausgerüstet werden.

Der Kastenwagen Plus wird mit Turbodiesel-, Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb angeboten. Die Plug-in-Hybridversion verfügt über Frontantrieb, eine Systemleistung von 171 kW (232 PS) und ein stufenloses Automatikgetriebe (CVT).

Kastenwagen mit L-Trennwand Neu im Programm ist der Kastenwagen mit L-förmiger Metalltrennwand. Sie trennt Fahrer- und Beifahrersitz sowie die zwei Einzelsitze der zweiten Reihe vom Laderaum ab. Auf der Fahrerseite reicht der Laderaum bis zur ersten Sitzreihe, um besonders lange Gegenstände aufnehmen zu können. Serienmäßig hat diese Variante zwei Schiebetüren, die Beifahrerseite ist mit Fenster ausgestattet.

Alle drei neuen Versionen sind in Deutschland mit einer Fünf-Jahres-Garantie erhältlich. Der Pritschenwagen mit Doppelkabine startet ab 41.158 Euro netto, der Kastenwagen Plus ab 38.525 Euro netto, der Kastenwagen mit L-Trennwand ab 39.990 Euro netto.