VW GTI: Sportversion wird elektrifiziert

GTI steht bei VW traditionell für besonders sportliche Modellvarianten. Geführt wurde das legendäre GTI-Label über die Jahre vor allem vom Golf, aber auch am Polo, dem Scirocco, dem Lupo und dem Up war es zu finden. Bei der Umstellung des Portfolios auf Elektroantriebe passt aber Gran Turismo Injection (steht für Einspritzung) aber nicht mehr so recht ins Bild.