1984 ist nicht nur das Jahr, in dem George Orwells dystopischer Roman von einer schlimmen Zukunft in einem totalitären Überwachungsstaat spielt – in Wirklichkeit gab es 1984 auch nettere Ereignisse. Zum Beispiel durften sich die Amerikaner über den ersten VW Jetta für den US-Markt freuen. Die erste von 1979 bis 1984 gebaute Generation der Limousine empfand VW anscheinend noch nicht als groß genug für den nordamerikanischen Markt. Die zweite Generation lief bis 1992 vom Band – und sie war in alle Richtungen gewachsen. US-Kunden war damals die Beinfreiheit im Fond viel wichtiger als europäischen Kunden, die im Stadtverkehr zunehmend kompaktere Fahrzeuge bevorzugten. Der Jetta bot viel Platz im Fond und konnte zudem mit 660 Liter Kofferraum überzeugen. Die sportlichsten Modelle hießen und heißen auf dem US-Markt GLI. In Europa war mit der bis 2018 gebauten sechsten Generation Schluss, in den USA ist aktuell die siebte Generation auf dem Markt. Und so legt VW USA zum 40. Modelljahr des Jetta eine auf 1.984 Exemplare limitierte Sonderedition seiner Familien-Limousine auf.