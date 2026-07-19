VW Jetta M6: Sieht aus wie ein günstiges Tesla Model 3

Auf den ersten Blick wirkt die Front des neuen Jetta M6 vertraut. Die schmalen LED-Scheinwerfer, die fließend in eine stark konturierte Frontschürze ohne klassischen Kühlergrill übergehen, erinnern an die aktuelle Designsprache von Tesla. Insbesondere die Gestaltung der Frontpartie zitiert die Formsprache des Model 3.

Der Rest der Karosserie folgt einer eher konventionellen Linie. Die 4,81 Meter lange Limousine bekommt ein Fließheck, das in einem schmalen, durchgehenden Leuchtband endet. Teilversenkte Klapptürgriffe und klare Karosserielinien sorgen für ein unaufgeregtes Gesamtbild. Die optischen Anleihen beschränken sich damit im Wesentlichen auf die Frontpartie.

Solide Basis ohne Extreme Unter dem Blech des Jetta M6 steckt keine Performance-Technik, sondern eine auf den chinesischen Massenmarkt zugeschnittene Plattform. Der Radstand von 2,82 Metern verspricht solide Platzverhältnisse im Innenraum. Angetrieben wird der M6 von einem einzelnen Elektromotor, den der chinesische Zulieferer CRRC beisteuert.

Zwei Leistungsstufen stehen zur Wahl: Das Basismodell leistet 113 kW (152 PS) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 166 km/h. Die stärkere Variante kommt auf 145 kW (194 PS) und wird bei 172 km/h abgeregelt. Diese Werte verdeutlichen die Ausrichtung auf Alltagstauglichkeit und Effizienz statt auf sportliche Fahrleistungen. Die Lithium-Ionen-Batteriezellen stammen vom chinesischen Hersteller CALB, die Endmontage der Akkupakete übernimmt das Joint Venture FAW-Volkswagen. Genauere Angaben zur Batteriegröße gibt es bisher nicht. Das Leergewicht liegt je nach Konfiguration zwischen 1.557 und 1.628 Kilogramm. Diese ersten technischen Informationen stammen aus der Registrierung beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT).

Angriff im Einsteigersegment Der Jetta M6 ist für Volkswagen ein strategisch wichtiges Fahrzeug. Die Kernmarke VW steht in China unter massivem Druck durch lokale Hersteller wie BYD, die Verkaufszahlen sind im Vorjahresvergleich deutlich gesunken. Die Marke Jetta soll hier als preisgünstiger Volumenanbieter gegensteuern. Laut der Berichterstattung von CarNewsChina soll der M6 um die 102.041 Yuan kosten, das entspricht umgerechnet 13.180 Euro.

Der Jetta M6 ist Teil einer größeren Produktoffensive. Bis 2028 will die Marke insgesamt fünf neue Modelle auf den Markt bringen, vier davon als Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Für europäische Kunden bleibt der M6 jedoch irrelevant: Ein Export der Jetta-Modelle nach Europa ist nach aktuellem Stand nicht geplant.

Im Video sehen Sie das Tesla Model 3.