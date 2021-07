VW Tiguan Urban Sport Sondermodell Mehr Ausstattung und sportlichere Abstimmung

Der Tiguan gehört in Deutschland zu den Bestsellern in seiner Klasse. VW ruht sich aber nicht auf seinen Lorbeeren aus und steigert mit dem jetzt vorgestellten Sondermodell Urban Sport die Attraktivität des Kompakt-SUV weiter.

Schwarze Akzente außen

Als Urban Sport verfügt der Tiguan serienmäßig über einen Heckstoßfänger in Wagenfarbe mit Chromelementen inklusive eines durchgehenden Reflektorbandes und eines schwarzen Heckspoilers im R-Styling. Der vordere Stoßfänger hat schwarze Hochglanzakzente. Abgerundet wird das Design mit in Schwarz gehaltenen Außenspiegelgehäusen sowie einer Urban Sport-Logo-Projektion. Zusätzlich drehen sich in den Radläufen 18 Zoll große Leichtmetallräder des Typs Sebring in Schwarz. Abgerundet wird das Exterieur-Design durch abgedunkelten Seitenscheiben im Fond sowie Urban Sport-Schriftzüge auf den Türen

Die finden sich auch auf den beleuchteten Einstiegsleisten wieder. Die Pedalerie und die Fußstütze tragen Auflagen aus gebürstetem Edelstahl. Die Fußmatten dürfen sich mit grauen Ziernähten in Szene setzen. Für die serienmäßigen Komfortsitze, im Fond mit integrierter Lendenwirbelstütze, gibt es neu designte Sitzbezüge in Schwarz-Anthrazit mit roten Ziernähten. Die Dekoreinlagen sind passend dazu gestaltet.

Fahrwerk und Lenkung machen auf Sport

Um das Attribut Sport in Urban Sport zu rechtfertigen stattet VW das Sondermodell mit einer Progressivlenkung (geschwindigkeitsabhängiger Lenkwinkel) und einem Sportfahrwerk aus. Außerdem serienmäßig mit an Bord sind unter anderem LED-Scheinwerfer mit der Fernlichtregulierung Light Assist, digitaler Radioempfang DAB+, eine Klimaautomatik mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und Drei-Zonen-Temperaturregelung sowie ein Spurhalteassistent.

Verfügbar ist das Sondermodell in neun verschiedenen Motor- und Antriebsvarianten. Die Preise beginnen bei 33.125 Euro für den Tiguan 1.5 TSI mit 130 PS. Die Dieselmodelle starten bei 35.475 Euro für den Tiguan 2.0 TDI mit 122 PS.

Wer noch 1.995 Euro drauf legt, kann das Urban Sport Plus-Paket ordern. Dann wandern in und an das Sondermodell noch ein Head-up-Display, ein Harman Kardon-Soundsystem, LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und dynamischem Kurvenfahrlicht, dynamischer Leuchtweitenregulierung, Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht.

Fazit

Mit schwarzen Karosserieanbauteilen, neu abgestimmten Fahrwerkskomponenten und einer erweiterten Ausstattung macht VW aus dem Tiguan den Tiguan Urban Sport.