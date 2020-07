VW Tiguan X SUV-Coupé für China – Teil 2

Nachdem auf diesem Markt schon vom VW-Joint-Venture mit FAW (First Automotive Works) der Tayron X angeboten wird, legt das zweite Joint-Venture mit SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) den Tiguan X auf. Das SUV-Coupé kommt im letzten Quartal 2020 in China auf den Markt und misst in der Länge 4,76 Meter. Die Breite ist mit 1,86 Metern angegeben, die Höhe beträgt 1,63 Meter und der Radstand 2,79 Meter. Mit diesen Abmessungen entspricht er dem Tiguan Allspace, bis auf die 56 Millimeter niedrigere Höhe.

VW Tiguan X auf MQB

Das neue Modell basiert wie der Tiguan auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) der Marke und gebärdet sich im klassischen Tiguan-Style; abgesehen von der coupéhaften Dachlinie, neuen Auspuffendrohren, einer neuen Heckschürze und den durchgehenden Heckleuchten im Lamborghini-Design. Als Antrieb steht dem Tiguan X ein 2,0-Liter-TSI mit 186 PS zur Wahl. Als Alternative gibt es eine weitere Ausbaustufe mit 220 PS.

Der Tayron X von VW-FAW ist mit 4,64 Meter kürzer als der Tiguan X. Sein Radstand beträgt nur 2,68 Meter. Auch hier arbeitet der Zweiliter-Vierzylinder-Turbo mit 186 und wahlweise 220 PS im Bug. Für den deutschen Markt sind weder der Tayron X noch der Tiguan X vorgesehen.

Skoda auch mit SUV-Coupé für China

Auch die VW-Marke Skoda hat mit Partner SAIC und dem Kamiq GT ein SUV-Coupé in China am Start. Hier kommt jedoch nicht der moderne MQB zum Einsatz, sondern die alte PQ-Plattform, die schon den VW Golf IV trug. Auch dieses Modell bleibt ausschließlich China vorbehalten.

Fazit

Nach dem Tayron X von FAW-VW legt nun auch SAIC-VW einen Tiguan-SUV auf. Mit nahezu identischen Abmessungen und gleichen Motoren will VW auf dem in China populären Markt für SUV-Coupé präsent sein. Für Europa, geschweige denn für Deutschland, ist ein Tiguan Coupé nicht in Sicht.