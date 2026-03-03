VW Transporter Pro S: Ein Bus mit R-Ambitionen

Wer als Handwerker oder Gewerbetreibender einen Kastenwagen fährt, muss sich nicht mit einem nüchternen Nutzfahrzeugcharakter abfinden. Zumindest nicht, wenn er in Großbritannien lebt. VW UK legt den neuen Transporter als Kastenwagen oder Kombi jetzt auch in der sportlich gezeichneten Ausstattungsvariante Pro S auf.

In R-Farbe und mit R-Features Mit der optionalen blauen Farbgebung setzt die Pro-S-Variante auf das sonst für die R-Modelle des Hauses gesetzte visuelle Erkennungsmerkmal. Auch die Aufrüstung mit einer neuen Frontspoilerlippe, einem Dachkantenspoiler am Heck, einem in Wagenfarbe gehaltenen Grilleinsatz sowie neuen Seitenschwellerverkleidungen lassen einen Hauch R in den Bus einziehen. Für Kontraste sorgen schwarz lackierte Außenspiegelkappen und schwarz gehaltene Zierleisten. Hinzu kommen ebenfalls schwarz lackierte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Zum Pro S-Paket gehört aber auch eine erweiterte Ausstattung. Wer hier das Häkchen setzt, erhält beheizbare, elektrisch anklappbare und verstellbare Außenspiegel, beleuchtete Einstiegsleisten und eine glänzende Umrandung für den Infotainment-Bildschirm. Klingt alles ein wenig nach R.

Kein R-Triebwerk für den Bus Blickt man dann aber auf die Antriebspalette, wird man ganz schnell wieder in den nüchternen Nutzfahrzeugalltag zurückgeholt. Auf der Angebotsliste findet sich kein 333 PS starker Zweiliter-Turbo-Vierzylinder wie im Golf R. Bus-Käufer müssen sich mit den bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Turbodieseln aus dem Ford-Regal zufriedengeben. Zu haben ist der Selbstzünder mit 150 und 170 PS. Der kleinere Diesel wird mit einer manuellen Sechsgangschaltung kombiniert, im großen Diesel arbeitet eine Achtgangautomatik. Angetrieben werden jeweils nur die Vorderräder. Dafür können Pro S-Käufer zwischen dem kurzen und dem langen Radstand wählen.

Zu haben ist der VW Transporter Pro S als Kastenwagen in Großbritannien zu Netto-Preisen ab umgerechnet rund 49.200 Euro, die fünfsitzige Kombiversion startet ab umgerechnet rund 62.600 Euro.