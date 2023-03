Mariani Mercedes S 580 (W223) PS-Kur für den Luxus-Benz

Seit 2020 rollt die elfte Generation der Mercedes S-Klasse über die Straßen. Die Langversion des S 580 motzt Tuner Mariani gehörig auf. Gute 100 PS mehr kitzelt die Truppe aus Nordrhein-Westfalen aus der Limousine heraus. Dank Chiptuning landet der S 580 bei so 615 PS.

Im serienmäßigen Mercedes leistet das M-176-Triebwerk 503 PS und hat ein maximales Drehmoment von 700 Nm. Die generiert der vier Liter große V8-Motor. Laut Werksangaben wuchtet der Biturbo den rund zwei Tonnen schweren Koloss innerhalb von 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Dieser Wert dürfte sich mit 100 PS mehr an Bord etwas verkürzen.



Luftfahrwerk im S 580

Nicht nur den Motor pumpt Mariani gehörig auf, auch optisch legt der Tuner Hand an die Luxus-Limo. Die 21 Zoll großen Felgen lackiert Mariani in Schwarz. Wem das nicht mächtig genug ist, der kann sich für 22-Zöller entscheiden. Die füllen den kompletten Radkasten aus, ohne dass dabei eine Spurverbreiterung nötig ist. Mariani heftet sich ans Revers, dass die hauseigene SuperSport Max-Felge die breiteste sei, die für den W223 zugelassen ist.

Mariani Dank Chpitununig leistet der von Mariani aufgepumpte Benz 615 PS.

Das Luftfahrwerk der S-Klasse modifizieren die Tuner ebenfalls. Die Absenkung reduziert den Schwerpunkt des Autos und soll so für eine verbesserte Straßenlage in den Kurven und eine bessere Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten sorgen. Mit 615 PS unter der Haube keine schlechte Idee. Dann legt sich der Benz nochmal zwischen 30 und satten 55 Millimeter tiefer an die Straße. Das adaptive Dämpfungssystem bleibt im W223 verbaut.

Mariani rundet den bulligen Auftritt der Luxus-Karosse mit einem Klappenauspuff, dessen Endrohre aus Edelstahl bestehen, ab. Dann gibt es nicht nur was auf die Augen, sondern auch auf die Ohren.

Fazit

Tuner Mariani veredelt den Mercedes S 580. Aus dem V8-Biturbo der Luxus-Limo-Langversion quetscht der Tuner 105 PS mehr Leistung gegenüber dem serienmäßigen W223 heraus. Eine satte Tieferlegung sowie spezielle Felgen geben dem Mercedes eine bullige und aggressive Optik.