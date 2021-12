Nissan Z GT500 ersetzt GT-R in der Super GT Serie Godzilla geht schlafen

13 Jahre lang hat der Nissan GT-R GT500 in der japanischen Super GT Rennserie seine Runden gedreht – fünfmal hat es zum Gesamtsieg gereicht. Damit dürfte man das Engagement von Nissan und Nismo durchaus als erfolgreich beschreiben, und das soll natürlich auch so bleiben, wenn es nach Hersteller und Rennstall geht. Nach einer verdienten Karriere geht Godzilla nun in den Ruhestand und macht den Startplatz für einen neuen GT-Rennwagen frei: den Nissan Z GT500.

Nissan Die Nissan-Ahnengalerie aus der japanischen Rennserie Super GT. Auf den GT-R GT500 folgt jetzt der Z GT500.

Das zugrundeliegende Serienmodell Nissan Z wurde im Sommer 2021 offiziell vorgestellt. Der Sportwagen beerbt den 370Z, leistet 400 PS und fährt mit dem Dreiliter-Twinturbo-V6 aus dem Infiniti Q50 vor. – ein Handschalter mit Hinterradantrieb, mechanischer Sperre und modernen Assistenzsystemen. Klingt attraktiv, bleibt uns allerdings vorenthalten, denn die Abgasvorschriften der EU machen dem Import einen Strich durch die Rechnung.

Zwei Zylinder weniger

Die technischen Daten des Rennwagens Z GT500 hat Nissan bislang nicht verraten, der Serienmotor wird aber nicht für den Vortrieb sorgen können. Das bedingt das Reglement der Rennserie, denn alle Fahrzeuge die in der Super GT Serie an den Start gehen, arbeiten mit einfach aufgeladenen Vierzylinder-Motoren. Diese leisten maximal 650 PS. Entsprechend weist der umgebaute Nissan Z außer den Scheinwerfern nicht mehr allzu viele Gemeinsamkeiten mit seinem zivilen Bruder auf. Unschwer zu erkennen: Besonders an der Aerodynamik wurde gefeilt. Während das Serienmodell ziemlich schnörkellos auftritt, erhält der Rennwagen breite Radhäuser, zahlreiche Lüftungsschlitze, einen riesigen Schwanenhals-Flügel und etliche Karbon-Anbauteile (Schweller, Diffusor, etc.), die den aerodynamischen Grip verbessern sollen.

Nissan Schweller, Flügel Frontsplitter und Diffusor sind, wie viele weitere Aero-Teile, aus Karbon gefertigt.

Dienstbeginn für den Nissan Z GT500 ist der 17. April 2022. Das erste Rennen der kommenden Saison findet auf dem Okayama International Cicuit statt, weiter geht es unter anderem mit dem Fuji Speedway und dem Suzuka Circuit. Insgesamt stehen acht Rennen auf dem Programm, bis Anfang November auf dem Twin Ring Montegi das Finale ausgetragen wird.

Fazit

Der geflügelte Nissan Z ist eine eindrucksvolle Erscheinung. Das muss er auch sein – schließlich tritt der Rennwagen nach 13 Jahren GT-R GT500 ab der Super-GT-Saison 2022 in große Fußstapfen.