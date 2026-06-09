Peugeot E-208 GTi: Der Elektro-Hot-Hatch ist startbereit

Im Juni 2025 hatte Peugeot das Konzept für den neuen Peugeot E-208 GTi präsentiert. Ein Jahr später rollt der elektrische Power-Zwerg als Serienversion vor. Vorgestellt wird der serienreife E-208 GTi im Rahmen des Langstreckernennens in Le Mans am 12. Juni. Dann wollen die Franzosen auch die finalen Leistungsdaten bekanntgeben. Inwieweit die vom Konzeptfahrzeug abweichen bleibt abzuwarten. Erste Teaserbilder zeigen, dass das Serienmodell ganz nah am Konzept bleibt, die Änderungen sind marginal.

Im Jahr 2025 präsentierte sich der Peugeot E-208 GTi noch so: 30 Millimeter tiefer, 56 Millimeter breitere Spur vorn und 27 Millimeter breiter hinten – das sorgt für eine kräftige Optik und eine sattere Straßenlage gleichermaßen. 18-Zoll-Räder mit gelochtem Design erinnerten charmant an die Felgen des legendären 205 GTi. Auf den Felgen sitzen Sportreifen des Typs Michelin Pilot Sport Cup 2 in der Größe 215/40-18. Eine leuchtend rote Sonderlackierung greift die ikonische GTi-Farbe auf – bei den Vorgängermodellen soll rot die beliebteste Farbe gewesen sein. Und auch sonst steckt die Karosserie voller liebevoller Details: rote Akzente in Kühlergrill, Bremssätteln, Lichtsignatur und Heckspoiler – dezent, aber bestimmt.

Rote Linie in Richtung Fahrspaß Auch innen regiert das Rot: Teppich, Gurte und Ziernähte zitieren den sportlichen Ahnen. Die Vordersitze mit integrierten Kopfstützen erinnern mit ihrer roten Mittelbahn an die GTi-Klassiker und bieten ordentlich Seitenhalt. Lenkrad aus perforiertem Leder und Alcantara mit rotem GTi-Emblem – check.

Ambientelicht, Infodisplay und Instrumente leuchten im Standardmodus ebenfalls rot – auf Wunsch natürlich auch anders. Der i-Cockpit-Aufbau mit hoch positionierten Instrumenten bleibt erhalten.

Vollausstattung mit viel Alcantara An Bord ist, was Peugeot aktuell zu bieten hat: vom i-Connect Advanced-System mit TomTom-Navigation über Sprachsteuerung ("OK Peugeot") bis hin zu kabellosem Smartphone-Mirroring. Die verwendeten Materialien sind hochwertig, mit Alcantara an Lenkrad und Mittelkonsole.

Zusätzlich bietet Peugeot Services wie Fernsteuerung per App, Vorkonditionierung und Ladeplanung. Die Reichweite? Im WLTP-Mix 350 km – für den sportlichen Alltag sollte dies reichen.

Motorsport-DNA Das Fahrwerk wurde von Peugeot Sport entwickelt: Federn mit hydraulischen Anschlägen, ein hinterer Stabilisator und ein Gewicht-Leistungs-Verhältnis von 5,7 kg/PS sollen den kleinen Franzosen messerscharf einlenken lassen. Die Lenkung ist direkter abgestimmt. Das ESP verfügt über einen Track-Modus mit deaktivierten Eingriffen. Vorne verzögern 355-mm-Scheiben mit Vierkolbensätteln – effizient, ohne Show.

280 PS – 345 Nm – 5,7 Sekunden Unter der Haube werkelt der in Frankreich hergestellte Elektromotor mit 206 kW (280 PS) und 345 Newtonmeter Drehmoment. Damit geht’s in 5,7 Sekunden auf 100 km/h, Schluss ist bei 180 km/h. Das Sperrdifferenzial soll die Traktion aus Kurven verbessern. Die 54-kWh-Batterie von CATL ist thermisch optimiert und auf Leistungsabruf auch bei ambitionierter Fahrt ausgelegt. Mit 100 kW-Ladeleistung ist der Akku in unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent seiner Kapazität gefüllt. Die WLTP-Reichweite dürfte zwischen 350 und 375 Kilometern liegen.

Wann der E-208 GTi dann tatsächlich auf die Straße kommt und zu welchem Preis bleibt bislang offen. Lange kann es nach der Le Mans-Präsentation aber nicht mehr dauern.