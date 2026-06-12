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Ferrari Luce gegen Mercedes-AMG GT 55: Lade- und Luxuscheck

Ferrari Luce gegen Mercedes-AMG GT 55
Lade- und Luxuscheck

Ferrari bringt mit dem Luce den ersten E-Ferrari an den Start, AMG hält mit dem elektrischen GT 4-Türer als Technologieträger dagegen. Wir stellen beide nebeneinander und lassen Zahlen, Maße und Ladezeiten sprechen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.06.2026
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Ferrari Luce und Mercedes-AMG GT 55 4-Türer Coupé
Foto: Ferrari, Mercedes, Collage: Sabrina Berchtold

Ferrari streckt den Luce auf 5.026 mm Länge, 1.999 mm Breite und 1.544 mm Höhe. AMG bleibt minimal länger, aber deutlich flacher: 5.092 mm Länge, 1.958 mm Breite (ohne Spiegel) und 1.420 mm Höhe. Beim Radstand liegt Ferrari mit 2.961 mm hinter dem AMG, der mit 3.000 mm mehr Raum zwischen die Achsen packt.

Beim Platzkonzept trennen sich die Wege. Ferrari bietet den Luce als Fünfsitzer an und kombiniert das mit einem üppigen Ladevolumen von 597 Litern. AMG setzt im GT 55 auf vier Sitze und 415 Liter Kofferraum. Beim Gewicht fährt AMG das schwerere Paket auf: 2.535 kg Leergewicht (EU) stehen 2.260 kg beim Luce gegenüber.

Innenraum

Ferrari spielt im Luce die "erste E-Generation" selbstbewusst aus: viel Platz, auf Wunsch vier oder fünf Sitze. Im Cockpit ...

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