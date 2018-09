Mit dem Kadjar hat Renault ein Erfolgsmodell im Programm, das sich weltweit gut verkauft. Nach 450.000 Exemplaren in knapp drei Jahren bekommt das Kompakt-SUV neue Motoren und kleine Änderungen am Design sowie im Innenraum.

Facelift für Kompakt-SUV Kadjar

Der Kühlergrill wird breiter und bekommt mehr Chrom, die Stoßfänger sind ebenfalls geändert. Markantestes Merkmal an der Front sind die C-förmigen Tagfahrlichter. Auch in den Rückleuchten sitzen nun LED: Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte bestehen aus Licht emittierenden Dioden. Je nach Ausstattung steht der Kadjar auf neuen 17- oder 19-Zoll-Leichtmetallrädern, außerdem stehen drei neue Farben zur Wahl: „Ural Grün“, „Iron Blau“ und „Highland Grau“.

Stärkere Motoren von 115 bis 160 PS

Renault Kadjar dCi 130 5:15 Min.

Mit dem Marktstart des Facelifts im Januar 2019 führt Renault beim Kadjar auch neue Motoren ein. Die Turbo-Vierzylinder mit Direkteinspritzung sind nach WLTP homologiert und erfüllen die Abgasnorm Euro 6d Temp – wie es seit 1. September 2019 üblich ist. Der neue 1,3-Liter-Benziner verfügt über einen Otto-Partikelfilter und ist in zwei Leistungsstufen lieferbar: Die 140 und 160 PS starke Version sind jeweils mit Schaltgetriebe oder Doppelkupplungs-Automatik lieferbar. Dazu kommen zwei Diesel mit SCR-Abgasreinigung. Der dCi 115 ist 5 PS stärker als der bisherige Basisdiesel. Das stärkere Aggregat übertrifft seinen Vorgänger mit 150 um 20 PS. Dieser Diesel ist mit Front- und Allradantrieb lieferbar.

Innenraum: R Link 2 und bequemere Sitze

Den 7-Zoll-Touchscreen für die Bedienung von Navigation, Radio und Fahrzeugfunktionen hat Renault neu gestaltet und Funktionen wie An/Aus, Home oder die Lautstärkeregelung in die Benutzeroberfläche verlegt. Über Apple Carplay und Android Auto koppeln Smartphones. Die Klimaautomatik hat nun drei Drehregler – und damit einen mehr. Zwei neue Lüftungsdüsen am Ende der Mittelkonsole belüften den Fondraum. Die Ablagefächer in den Vordertüren fassen nun auch 1,5-Liter-Wasserflaschen, Leuchten in den Tasten für Fensterheber und Außenspiegel-Verstellung sowie an den Unterseiten der Außenspiegel sollen die Orientierung erleichtern. Die Vordersitze bekommen außer frischem Stoff eine ausziehbare Oberschenkelauflage und eine Polsterung mit zwei unterschiedlich festen Schaumstoffen.