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Neue Produktions-Technologien: Volvo schickt seine Zulieferer nach Hause

Neue Produktions-Technologien
Volvo schickt seine Zulieferer nach Hause

Drei Gamechanger sollen den Fahrzeugbau bei Volvo effizienter machen. Zuerst werden sie beim neuen EX60 angewendet, dessen Produktion diese Woche in Schweden angelaufen ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.04.2026
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Volvo EX60 Produktion Fertigung Werk Torslanda Gigacasting
Foto: Volvo/Thorsten Weigl

Volvo hat im Stammwerk Torslanda bei Göteborg die Produktion des EX60 gestartet. Umgerechnet 929 Millionen Euro haben die Schweden in neue Fertigungsanlagen gesteckt, deren Kern die Autoproduktion revolutionieren könnte: Beim Megacasting wird flüssiges, 750 Grad heißes Aluminium in haushohen Pressen mit 8.400 Tonnen Druck in Form gebracht. Statt aus 170 miteinander verbundenen Einzelteilen lässt sich der Hinterwagen so aus einem Stück fertigen. Als Pionier des Verfahrens gilt Tesla, wo das Verfahren Gigacasting heißt.

Megacasting spart Zeit, CO₂ und Kosten

Volvo macht seine Autos dadurch nicht nur leichter, sondern emanzipiert sich durch diese neue Art des Karosseriebaus auch von seinen Zulieferern. Lieferketten und Bestellfristen für einzelne ...

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