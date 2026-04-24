Neuer Mercedes VLE: Achtung, Führerscheinfalle bei diesen Modellen

In bestimmten Konfigurationen überschreitet der Mercedes VLE die zulässige Gesamtmasse von bis zu 3,5 Tonnen und bringt 3,7 Tonnen auf die Waage. Vor allem die Batterie und zusätzliche Ausstattung treiben den Wert nach oben.

Diese VLE-Versionen sind zu schwer Mercedes macht das Gewichtsthema auf der Konfiguratorseite zudem transparent:

Aufgrund der zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen konfigurierten Fahrzeugs von mehr als 3,5t, kann es in vereinzelten Ländern zu Einschränkungen bei der Benutzung des Fahrzeugs kommen. Bitte informieren Sie sich über diesbezüglich geltende landesspezifische Regelungen (wie u.a. bezüglich Führerscheinklassen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Mautregelungen).

Diese drei Mercedes-VLE-Modell sind betroffen "Der Vielseitige": 6/7-Sitzer

Diese VLE-Variante ist auf Alltag und Nutzwert ausgelegt. Der Fokus liegt auf flexibler Bestuhlung und höherer Zuladung, etwa für Gepäck oder zusätzliche Ausrüstung. Grundlage ist eine vorkonfigurierte Ausstattung mit Advanced-Plus-Paket und digitalen Extras. Preislich startet das Modell bei 83.559,78 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

"Der Stilvolle Innovator": 6/7-Sitzer Komfort

Hier steht die Ausstattung stärker im Vordergrund. Neben der variablen Sitzkonfiguration bietet diese Version zusätzliche Komfort-, Design- und Technikfunktionen. Zum Einsatz kommt unter anderem das EXCLUSIVE-Ausstattungspaket in Kombination mit dem Premium-Plus-Paket. Der Einstiegspreis liegt bei 94.250,92 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

"Der Grand EXCLUSIVE": 7-Sitzer Grand Komfort

Die größte Ausführung richtet sich klar auf maximalen Reisekomfort. Der Schwerpunkt liegt auf dem Fondbereich mit mehr Platz und umfangreicher Ausstattung. Auch hier sind EXCLUSIVE- und Premium-Plus-Paket Bestandteil der Konfiguration. Der Preis beginnt bei 107.568,21 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Rechtliche Grenze bleibt bei 3,5 Tonnen Nach aktueller Regelung dürfen mit der Führerscheinklasse B Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen gefahren werden. Wird dieser Wert überschritten, ist mindestens die Klasse C1 erforderlich. Diese erlaubt Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen, setzt aber eine zusätzliche Ausbildung und Prüfung voraus.

Für Elektrofahrzeuge existiert zwar eine Ausnahmeregelung bis 4,25 Tonnen. Diese gilt jedoch ausschließlich im gewerblichen Einsatz, etwa im Lieferverkehr. Private Nutzer können sich darauf nicht berufen.

Eine Ausnahme gilt für Inhaber der alten Führerscheinklasse 3. Wer seinen Führerschein vor 1999 erworben hat, darf weiterhin Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren.

Anpassung auf EU-Ebene geplant Die Problematik ist auf europäischer Ebene bekannt. Im Zuge der geplanten Überarbeitung der Führerscheinrichtlinie soll die Gewichtsgrenze für die Klasse B angehoben werden. Für Elektrofahrzeuge stehen Werte bis 4,25 Tonnen im Raum, teilweise auch darüber hinaus.

Konkrete Änderungen sind noch nicht beschlossen. Die neuen Gewichtsregeln müssen gemäß der EU-Führerscheinrichtlinie bis zum 26. November 2027 in nationales Recht überführt werden.