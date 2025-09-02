AMS Kongress
Oberklasse

DS N°8: Luxus-Elektro-Crossover im Quiz

Quiz zum DS N°8
Luxus und Leistung auf der Straße

Der DS N°8 ist ein revolutionärer Elektro-Crossover, der Luxus, Leistung und Reichweite vereint. Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 750 km, einer schnellen Ladezeit und einer Vielzahl exklusiver Ausstattungsmerkmale setzt der DS N°8 neue Maßstäbe in der Welt der Elektromobilität. Egal, ob für lange Reisen oder den täglichen Gebrauch, der DS N°8 bietet alles, was man sich von einem modernen Elektroauto wünscht.

02.09.2025
Der DS N°8 glänzt nicht nur durch seinen exklusiven Look, sondern auch durch seine beeindruckende Reichweite und Ausstattung. Der Elektro-Crossover, der aus der traditionsreichen Pariser Marke DS Automobiles stammt, ist ein wahres Meisterwerk in der Welt der Elektromobilität und setzt neue Maßstäbe für Luxus und Leistung.

Mit einer Reichweite von bis zu 750 Kilometern im Long-Range-Modell – dank des 97,2-kWh-Akkus und einer Leistung von 180 kW (245 PS) – fährt der DS N°8 problemlos auch längere Strecken, ohne dass man ständig an die Ladeinfrastruktur denken muss. Der leistungsstarke Allradantrieb in der stärkeren Variante mit 257 kW bringt es auf 686 Kilometer Reichweite. Die Ladegeschwindigkeit ist ebenfalls beeindruckend: In nur 27 Minuten ist der Akku von 20 auf 80 Prozent aufgeladen, sodass man schnell wieder auf die Straße kann.

Europäische Fertigung und hohe Qualität

Ein weiteres Highlight des DS N°8 ist seine Fertigung. Während das Modell selbst in Italien gefertigt wird, kommt die Batterie aus Duverin, Frankreich, was dem Fahrzeug nicht nur eine internationale Note verleiht, sondern auch die hohe europäische Fertigungsqualität unterstreicht.

N°8 Rheingau
Dani Heyne

Exklusivität trifft auf Leistung: Der DS N°8 – der Elektro-Crossover, der Maßstäbe setzt.

Im Innenraum glänzt der DS N°8 mit einer luxuriösen Ausstattung, die sowohl Komfort als auch Stil vereint. Die ergonomischen Sitze mit Belüftung und Heizung für vorne und hinten sorgen für Wohlfühlklima, und die exklusiven Nackenwärmer in den Vordersitzen bieten ein einzigartiges Feature, das in keinem anderen Elektro-SUV zu finden ist. Diese innovative Technologie trägt nicht nur zur Wärme des Fahrers bei, sondern hilft auch dabei, die Reichweite zu maximieren, indem nur der Insasse anstatt der gesamten Kabine geheizt wird.

Komfort auf höchstem Niveau

Was den Komfort noch weiter unterstreicht, sind die Massagesitze und die Lenkradheizung – beides zusätzliche Features, die das Fahrerlebnis noch luxuriöser gestalten. Dass der DS N°8 nicht nur in puncto Ausstattung glänzt, sondern auch eine beeindruckende Anhängelast von bis zu 1.600 Kilogramm mitbringt (je nach Modell), rundet das Gesamtpaket ab. Die Anhängerkupplung ist optional erhältlich und kostet 900 Euro.