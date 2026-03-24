Neuanfang von Alpina 2026: Vier Endrohre sind gesetzt, doch mit welchem Modell gehts los?

Noch hat BMW nach der Übernahme von Alpina kein einziges neues Modell präsentiert. Doch Schritt für Schritt zeichnen die Münchner ein klareres Bild der Zukunft: ein neues Logo, neu interpretierte Vielspeichenräder – und nun auch die Bestätigung eines der wichtigsten Markenzeichen. Künftige BMW-Alpina-Modelle werden wieder vier Endrohre tragen.

Damit ist auch klar: Der Neustart wird nicht nur eine deutliche Ausstattungs-Aufwertung wie etwa bei Mercedes-Maybach sein, sondern auch die Tradition von gediegener Performance weiterführen – und zwar eindeutig auch mit potenten Verbrennungsmotoren.

Traditionspflege unter Konzernregie Fans dürfen sich also freuen. Denn die Marke Alpina dürfte kein bloßes Sub-Label im BMW-Portfolio werden. Noch nicht klar ist allerdings, welches Modell die Weiß-Blauen als Erstes mit dem neuen Alpina-Logo präsentieren. Der zuletzt gezeigte BMW Alpina XB7 war lediglich ein finales Kapitel der alten Buchloer Welt als ein echter Neubeginn. Vieles deutet darauf hin, dass die Antwort längst in München in den Startlöchern steht.

Unser Tipp: Mit dem für 2026 erwarteten Facelift der 7er-Reihe bringt BMW sein Luxus-Flaggschiff technisch und digital auf ein neues Niveau. Genau dieses Modell bietet ideale Voraussetzungen für einen Alpina-Ableger – maximale Komfort- und Individualisierungsmöglichkeiten mit einer zahlungskräftigen Käuferschicht. Ein neuer BMW Alpina B7 wäre daher mehr als nur wahrscheinlich – er wäre die konsequente Fortsetzung einer langen Historie.

Vier Endrohre, acht Zylinder? Mit der Rückkehr der vier Endrohre stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Antrieb. Während BMW im regulären 7er stark auf elektrifizierte Reihensechszylinder setzt, könnte Alpina bewusst eine eigene Nische besetzen. Eine besonders souveräne Topmotorisierung – möglicherweise sogar mit V8 – würde perfekt zur Marken-DNA passen: kraftvoll, langstreckentauglich und ohne allzu laute Aggressivität, wie sie etwa AMG-Modelle pflegen.

Gleichzeitig dürfte auch klar sein, dass selbst bei Alpina die Elektrifizierung eine Rolle spielen muss. Modelle wie der BMW i7 könnten bereits die technologische Richtung zeigen. Denn richtig viel Leistung und exorbitanter Komfort bietet nicht nur das bisherige Topmodell i7 M70 xDrive.