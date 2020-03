1972er Austin Mini Pickup Pritschenwagen mit Knuddelfaktor

Der klassische Mini ist immer wieder für Überraschungen gut. Zum Beispiel, wenn man persönlich feststellt, wie geräumig der Innenraum des winzigen Dreitürers ist. Aber auch in Bezug auf seinen Variantenreichtum verblüfft der kleine Brite immer wieder. Es gab ihn neben der klassisch geformten Version auch als Kombi (Clubman), Stufenheck-Limousine (Riley Elf und Wolseley Hornet), Lieferwagen (Mini Van) sowie als Spaß-Buggy (Moke). Und, ganz offiziell, als Pritschenwagen.

Viel Arbeit und Liebe investiert

Der Austin Mini Pickup wurde von 1961 bis 1983 gefertigt und basierte auf dem Chassis mit langem Radstand. Bei einer Länge von 3,40 Meter (mit offener Heckklappe) wog er nur 680 Kilogramm. Insgesamt sollen über 58.000 Exemplare produziert worden sein. Eines davon kommt – so es das Corona-Virus zulässt – Anfang Mai zur Auktion: RM Sotheby's versteigert im gleichnamigen Ort in Indiana die Elkhart Collection, die nicht nur aus den üblichen Hochpreis-Klassikern, Sportwagen und US-Oldies besteht, sondern auch mit einigen Kuriositäten glänzt. Kleinwagen zum Beispiel oder Militär- und Amphibien-Fahrzeuge.

RM Sotheby's Der Innenraum des Austin Mini Pickup wurde hübsch und hochwertig eingerichtet.

Und viele Exemplare des britischen Herstellers Austin, aus denen der 1972er Mini Pickup definitiv heraussticht. In den bisher immerhin schon 78.090 Meilen (knapp 125.700 Kilometer) gelaufenen Lieferwagen wurde viel Arbeit und Liebe investiert. Das zeigt allein schon die hochwertig mit Holz ausgekleidete Ladefläche, auf der das Ersatzrad mit Pirelli-Bereifung angebracht ist. Ähnlich edel wirkt der Innenraum mit roten Teppichen, Sitzen samt Lederüberzug in Rot und Beige und Holzvertäfelung am Armaturenbrett.

Leistungsgesteigerter 1.275-Kubikzentimeter-Motor

Weitere Besonderheiten sind die tropfenförmigen Außenspiegel im Talbot-Stil, das dreispeichige Mountney-Sportlenkrad und der im Handschuhfach des Fahrers versteckte Drehzahlmesser. Für den passenden Sound sorgen ein Clarion-CD-Radio sowie die passenden Blaupunkt-Lautsprecher im Armaturenbrett. Die Zwölf-Zoll-Felgen tragen Falken-Reifen im Format 165/60 R12.

Motorseitig kommt der große, mit 1.275 Kubikzentimetern gesegnete Vierzylinder-Benziner mit SU-Doppelvergaser zum Einsatz. Der Motor leistete ab Werk 55 PS und stellte maximal 94 Newtonmeter zur Verfügung. Der angebotene Austin Mini Pickup kommt dagegen auf 68 PS und bis zu 104 Newtonmeter. Die Kraft überträgt ein manuelles Viergang-Getriebe auf die Vorderräder.

Fazit

RM Sotheby's versteigert den Austin Mini Pickup in Elkhart, Indiana, ohne Mindestgebot. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass vor allem Handwerker bei der Veranstaltung auftauchen und auf ein Nutzfahrzeug-Schnäppchen hoffen. Wir sind sicher: Der putzige Brite mit Pritsche wird einen Liebhaber finden, der eher am typischen Mini-Fahrspaß als an maximaler Nutzlast interessiert ist.