Eine Freundschaft rettete diesen 350-km/h-Audi vor dem Schrottplatz

Dieses Auto hätte auf dem Schrott landen sollen. Doch es kam anders und am 14. August soll der Audi 5000 CS Quattro Speed Record Prototype im kalifornischen Monterey eine sechsstellige Summe einbringen. RM Sotheby's hat den Schätzwert auf 250.000 bis 300.000 US-Dollar festgelegt, umgerechnet 215.000 bis 260.000 Euro. Bereits im Februar 2025 hatte Bonhams den Audi in Paris versteigert – für 120.750 Euro. Knapp anderthalb Jahre später liegt das Estimate doppelt so hoch wie der damalige Verkaufspreis.

Dezentes Rekordauto mit Radio und Karostoff Audi hatte diesen 5000 CS für Rekordfahrten gebaut. Geschwindigkeits-Weltrekorde sollten das Markenimage verbessern und den Quattro-Allradantrieb bekannter machen. Als Basis wählten die Techniker deshalb einen 5000 CS Quattro, die US-Version des 200 Quattro Turbo. Teile aus Kevlar und Kunststoff senkten das Gewicht der Limousine, ein neues Fahrwerk die Karosserie. Front und Heck bekamen kleine Spoilerlippen und die Doppelscheinwerfer glatte Abdeckungen. Abgesehen von den goldenen Felgensternen und der Beklebung wirkte der schwarze Viertürer recht unauffällig.

Die Rückbank, der Beifahrersitz und die Türverkleidungen – alle mit grauem Karostoff bezogen – blieben drin, der Überrollbügel ist dezent integriert. Kurios: Selbst das Radio, ein Audi Delta, blieb drin. Ein Sportsitz und ein Vierpunktgurt von Schroth integrieren den Fahrer im Auto. Der blickt auf zahlreiche Zusatzinstrumente für Ladedruck, Öldruck, Benzindruck und diverse Temperaturen von Wasser, Öl, Getriebe und Hinterachsdifferenzial.

5-Zylinder-Turbo mit 650 statt 182 PS Unter der Haube des Typ 44 tat sich dafür einiges: Der Fünfzylinder-Turbomotor bekam einen Vierventil-Zylinderkopf, Einzeldrosselklappen und einen Fächerkrümmer. Der KKK-Turbolader vom Format eines mittelgroßen Kochtopfs ist mit einem Gestänge am Motor verschraubt. Das Resultat sind 650 PS aus 2,2 Liter Hubraum. Der Serienmotor kam auf 182 PS.

Für die Rekordfahrt auf dem Talladega Superspeedway war ursprünglich Walter Röhrl vorgesehen. Doch der Rallye-Weltmeister war mit Hochgeschwindigkeits-Ovalen weniger vertraut als mit winkligen Waldpassagen. Die Wahl fiel deshalb auf Bobby Unser, der dreimal das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis gewonnen hatte. Unser stieg am 24. März 1986 auf dem Talladega Superspeedway in den Audi und umrundete den Kurs in 46 Sekunden. Unser war nach der Fahrt von der Straßenlage des Autos begeistert: "Es klebte regelrecht an der Straße. Selbst als ich über 200 mph erreichte."

332 km/h im Schnitt und 16 Rekorde Unser war die Runde mit 206,3 mph gefahren, das sind 332 km/h. Auf den Geraden hatte er 350 km/h erreicht. An diesem Tag fielen 16 Geschwindigkeitsrekorde.

Nach der Rekordfahrt und Einsätzen bei Reifentests sollte der Viertürer ganz unglamourös verschrottet werden. Doch es kam anders. Nachdem ein Audi-V8-Kunde sein Auto am Audi-Stammsitz Ingolstadt abgeholt und dort Motorsportchef Dr. Werner Laurenz kennengelernt hatte, war zwischen den beiden Männern eine Freundschaft entstanden, die Jahrzehnte dauern sollte. Eines Tages besuchte Laurenz den Audi-Kunden und seine Familie in Dortmund. Auf dem Trailer hatte er den 5000 CS Prototyp. Die beiden Männer gingen auf Testfahrt, Laurenz drehte den Ladedruck hoch und bis in den dritten Gang drehten die Räder durch. Der Freund wollte das Auto haben und bekam es für seine Sammlung. Davor bekam der Audi noch eine neue Lackierung. Später wurde die Technik bei einem Spezialisten überholt. Während der Rétromobile in Paris versteigerte Bonhams das Auto aus dieser Sammlung in Paris.