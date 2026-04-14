Auktions-Top 10 Frühjahr 2026: Für diese Sportwagen bezahlen Sammler Millionen

Neun von zehn Autos in der Auktions-Top-Ten im ersten Quartal 2026 sind Ferrari. Auffällig ist der Trend zu jüngeren Modellen der Marke: Ein Ferrari LaFerrari Aperta von 2017 steht auf Platz zehn der teuersten Auktions-Autos im Frühjahr 2026. Der Marktbeobachter Classic Analytics hat die Auktionen des ersten Quartals 2026 ausgewertet und eine Top-Ten-Liste der teuersten Auktions-Autos erstellt. Zwei der Autos von der Liste haben ihren Wert in kürzester Zeit verdoppelt. Einziger Ausreißer in der Ferrari-dominierten Liste ist ein Ford GT40 Lightweight von 1966, den Mecum im Januar in Kissimmee für 12,375 Millionen Dollar versteigert hat.

Teuerstes Auto im Früjahr 2026: Ferrari 250 GTO Platz eins geht an einen weißen Ferrari 250 GTO, den Mecum Auctions am 17. Januar 2026 in Kissimme (Florida, USA) versteigert hat. Der 1962 gebaute Sportwagen in Bianco Speciale fand für 38,5 Millionen US-Dollar einen neuen Besitzer. Der Verkaufspreis fällt nicht aus dem Rahmen dessen, was für einen 250 GTO in gutem Zustand üblich ist. Für das Auto sprechen eine erfolgreiche Rennkarriere mit einem Sieg und vier zweiten Plätzen bei Rennen in der Sportwagenklasse. Unter anderem fuhr Graham Hill das Auto mit der Chassisnummer 3729 GT. Ob die einzigartige Lackierung wertsteigernd ist, oder nicht, lässt sich schwer feststellen. Dass der Motor nicht mehr der originale ist, wirkt sich vermutlich eher preisdämpfend aus.

Gelber Ferrari Enzo zum Rekordpreis Das zweitteuerste Auto ist ebenfalls ein Ferrari in einer besonderen Farbe und deutlich jünger: Ein gelber Enzo aus der Bachman Collection erzielte bei der Mecum-Auktion in Kissimmee einen Verkaufspreis von 17,875 Millionen US-Dollar. Das in Giallo Modena lackierte Hypercar hatte zum Auktionszeitpunkt lediglich 649 Meilen (1.044 km) auf der Uhr. Den bisherigen Rekord-Verkaufspreis für einen Enzo übertraf dieses Exemplar um das Vierfache. Phil Bachman, ein Autohändler aus Tennessee, hatte über Jahrzehnte eine Ferrari-Sammlung aufgebaut. Bis auf wenige Ausnahmen waren seine Autos gelb lackiert und hatten eine extrem geringe Laufleistung. Nachdem Phil Bachman im Auguat 2026 verstorben war, entschied sich sein Sohn zum Verkauf der Sammlung.

Auf Platz drei und vier der Auktions-Top-Ten liegen zwei Klassiker der Sammlerszene und die ältesten Autos auf der Liste: RM Sotheby's und Gooding Christie's versteigerten während der Amelia-Island-Auktionen Anfang März 2026 je einen Ferrari 250 GT SWB California Spider. Die offenen 12-Zylinder-Sportwagen erzeilten 17,176 und 16,505 Millionen Dollar.

Wert verdoppelt: Ferrari Enzo und 288 GTO Ebenfalls in Amelia Island versteigerte Broad Arrow einen schwarzen Ferrari Enzo, der für 15,185 Millionen Dollar verkauft wurde. Der dritte Enzo in der Top-Ten-Liste wechselte bei der Mecum-Auktion in Kissimmee im Januar für 11,1 Millionen Dollar den Besitzer.

Laut Marktbeobachter Hagerty haben der Ferrari Enzo und der 288 GTO ihren Wert seit Ende 2025 verdoppelt. Die jüngsten Auktionsergebnisse führten beim Enzo zu einem Wertanstieg um 114 Prozent. Die außergewöhnlichen Auktionsergebnisse der beiden Exemplare mit außergewöhnlicher Lackierung – einmal in Schwarz, einmal in Gelb – waren keine Eintagsfliege, wie das Auktionsergebnis für einen roten Enzo zeigt. Im Schnitt stieg der Wert dieses Modells im Zustand 2 laut Hagerty von 4,25 Millionen auf 9 Millionen Dollar.

Während der Rétromobile in Paris hat Gooding Christie's einen Ferrari 288 GTO für 11,1 Millionen Dollar versteigert. Hagerty beobachtete im Januar 2026 innerhalb von zwei Wochen so viele Verkäufe dieses Modells wie sonst in zwei Jahren. Die Verkaufspreise lagen zwischen 7 und 11 Millionen Dollar. Das korrigierte die Notierungen für dieses Modell kräftig nach oben: Der Wert hat sich mehr als verdoppelt: 9,7 statt 4,25 Millionen Dollar für ein Note-1-Exemplar und 7,2 statt 3,5 Millionen Dollar für ein Auto im Zustand 2.