Ferrari-Rekorde bei US-Auktion: 15 Millionen für einen gelben Enzo

Rund 4.000 Sammlerfahrzeuge wechselten bei Mecum Kissimmee 2026 den Besitzer – darunter etwa 400 Corvette, knapp 100 Chevelle und mehr als 170 Mustang. Auch hochpreisige US-Klassiker erzielten Spitzenpreise, etwa ein ’71 Hemi Cuda Convertible für 3,3 Millionen US-Dollar.

Spektakuläre Preise erzielten jedoch mehrere Ferrari. Innerhalb von rund zwei Stunden fielen neue Auktionsrekorde für sämtliche klassischen Halo-Modelle der Marke.

46 Ferrari ohne Limit: die Bachman Collection Alle 46 Ferrari aus der Sammlung von Phil Bachman kamen am Samstag, 17. Januar 2026, ohne Mindestpreis unter den Hammer. Bachman, ein Autohändler aus Tennessee, war im August 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben. Sein Sohn entschied sich anschließend für den vollständigen Verkauf der Sammlung.

Charakteristisch für die Kollektion sind extrem geringe Laufleistungen, häufige Erstbesitze und eine auffällige Farbwahl: Viele Fahrzeuge sind in Gelb lackiert, oft als letzte produzierte Exemplare einer jeweiligen Baureihe.

Millionenpreise für 288 GTO, F40 und F50 Ein Ferrari 288 GTO mit nur 2.008 Kilometern Laufleistung erzielte 8,525 Millionen US-Dollar (7,33 Mio. Euro) – etwa doppelt so viel wie der bisherige Rekord. Auch der Ferrari F40 stellte neue Bestmarken auf: Ein Exemplar aus Erstbesitz brachte 6,6 Millionen US-Dollar (5,68 Mio. Euro), ein weiteres 5,83 Millionen US-Dollar (5,0 Mio. Euro).

Ein Ferrari F50 aus früherem Besitz von Golfprofi Ian Poulter wurde für 12,2 Millionen US-Dollar (10,49 Mio. Euro) verkauft und übertraf damit den bisherigen Höchstpreis deutlich.

Enzo mit 1.044 Kilometern vervierfacht den Rekord Den höchsten Einzelpreis innerhalb der Bachman Collection erzielte ein Ferrari Enzo in Giallo Modena. Mit lediglich 649 Meilen (1.044 km) Laufleistung wurde das Hypercar für 17,875 Millionen US-Dollar (15,37 Mio. Euro) verkauft. Das entspricht etwa dem Vierfachen des zuvor bekannten Enzo-Rekords.

Damit fielen bei der Auktion neue Bestmarken für alle klassischen Ferrari-Halo-Modelle – von 288 GTO bis Enzo, ergänzt um LaFerrari.

Der einzige weiße Ferrari 250 GTO Neben der Bachman Collection sorgte ein weiterer Ferrari für Aufmerksamkeit: Der einzige ab Werk weiß lackierte Ferrari 250 GTO aus der Sammlung des ehemaligen Microsoft-Präsidenten Jon Shirley wurde laut Mecum für 38,5 Millionen US-Dollar (37,375 Millionen Euro) verkauft. Das ist sehr viel Geld, aber kein Rekord für dieses Modell. Ferrari hat von 1962 bis 1964 nur 36 GTO gebaut und nur einen einzigen in Weiß lackiert. Dieser "Bianco Speciale" wurde in unrestauriertem Zustand versteigert. Der V12-Motor war allerdings nicht mehr der originale, ab Werk eingebaute.