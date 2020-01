Bremen Classic Motorshow 2020 DTM-Helden und Schnäppchen im Parkhaus

Mit der Bremen Classic Motorshow findet vom 31. Januar bis 2. Februar die erste große Oldtimermesse dieses Jahres in Deutschland statt.

Die erste Oldtimer-Messe des Jahres findet seit 2003 traditionell hoch im Norden statt: In Bremen treffen sich Clubs, Händler, Käufer auf dem Messegelände zur Bremen Classic Motorshow.

Öffnungszeiten, Eintritt, Anreise, Preise

Die Messe öffnet am Freitag, 31. Januar und dauert bis Sonntag, 2. Februar. Von 9 bis 18 Uhr sind die Hallen geöffnet. Mit Tageskarte kostet der Eintrit 16 Euro, Familien bezahlen 32 Euro und Ermässigungs-Karten gibt es für 14 Euro. Außerdem gibt es eine Zwei-Tageskarte für 24 und am Freitag ab 15 Uhr ein Feierabend-Ticket für 8 Euro. Wer sein Auto auf dem Park+Ride am Airport Bremen abstellt, bekommt ein ermäßigtes Ticket für 14 Euro. Parkplatz und Straßenbahnfahrt zur Messe kosten 7 Euro.

Sonderschauen und großer Markt

Messe Bremen/Jan Rathke Standortbestimmung für den deutschen Oldtimer-Mark am Anfang des Jahres: Bremen Classic Motorshow.

Mercedes-Benz 300 SL und BMW 507, Ford Capri und Opel Manta oder Porsche 959 und Ferrari F40. Diese und weitere legendäre automobile Rivalen sind Highlights auf der Bremen Classic Motorshow 2020, zu der über 45.000 Besucher erwartet werden. Der Veranstalter rechnet mit 650 Ausstellern aus 12 Nationen. Acht Hallen mit 46.951 Quadratmetern Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung. Dort ist genügend Platz für Autos und Teile, Clubs und Sonderschauen. Der Verien Kult-Blech-Szene möchte auf einer überdimensionalen Carrera-Bahn zwei DTM-Helden der 1990er-Jahre zeigen: In Halle 4 treffen BMW M3 E30 und Mercedes 190E Evo aufeinander. In Halle 1 gibt es Motorroler der 1960er-Jahre zu sehen. Darunter ist eine Simson Schwalbe, mit der sein junger Besitzer bis nach Vietnam gereist ist. Im Foyer der gleichen Halle zeigt eine Sonderschau Rennräder der 1970er und 1980er.

Die PS-starken Youngtimer in der Sonderausstellung „Young Generation“ haben jeweils unter 100.000 Kilometer Laufleistung hinter scih und steehn zum Verkauf. Ebenso wie viele Autos im angeschlossenen Parkhaus. Auf mehreren Parkdecks können Interessenten etliche zum Verkauf stehende Klassiker besichtigen und noch vor Ort zuschlagen.

Fazit

Die erste Oldtimer-Messe im Land lohnt sich, weil rund 45.000 Besucher aus Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden erwartet werden. Das sorgt für Vielfalt abseits des Mercedes-Porsche-Mainstreams. Sonderschauen und der große Automarkt in den Hallen sowie im Parkhaus sind weitere gute Gründe, nach Bremen zu fahren.