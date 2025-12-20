Flügeltürer, Pagode, SLS, SLR: Auktion mit 6 Mercedes-Ikonen

Die Frage, welche Mercedes-Modelle unbedingt in eine relevante Oldtimer-Sammlung gehören, ist mit einem 300 SL Flügeltürer schnell beantwortet. Der W 198 gehört zu den berühmtesten Autos der Marke, steht für technische Innovation, Motorsport-Erfolge und ist auch heute noch gut einsetzbar – bis hin zur Mille Miglia. Die Überlebensquote ist hoch, denn ein Flügeltürer war zu jeder Zeit etwas Besonderes. Auch der Kienle-Skandal um manipulierte Fahrgestellnummern konnte dem Wert des Modells nur wenig anhaben – Exemplare in gutem Zustand sind rund 1,5 Millionen Euro wert. Doch es gibt noch mehr sammelnswerte Mercedes.

Mercedes-Sammlung mit 300 SL, Pagode, SLS und SLR Insgesamt sechs Modelle gehören zu einer Mercedes-Sammlung, die RM Sotheby's am 28. Januar 2026 während der Rétromobile in Paris versteigert. Zwei Baureihen sind jeweils als Coupé und Roadster vertreten: der 300 SL und der SLS . Dazu kommen ein SLR und eine Pagode. Die Auktion findet in den Salles du Carrousel im Louvre statt. Während der Paris-Auktion kommen außer der Mercedes-Sammlung Dutzende weiterer Oldtimer und Sammlerautos unter den Hammer.

300 SL Flügeltürer und Roadster zu verkaufen Ein 300 SL Coupé und ein Roadster sind Teil der "Silver Star Collection". Der Flügeltürer verließ die Werkshallen in Sindelfingen 1954, dem ersten Produktionsjahr des 300 SL. Mit weißgrauer Lackierung und grün-beige karierten Stoffsitzen wurde das Auto als Neuwagen an den Mercedes-Importeur Max Hoffman nach New York geliefert. Ende der 1980er-Jahre kam das Auto nach Deutschland, wurde Ende der 1990er-Jahre bei Kienle restauriert und erhielt dabei eine Lackierung in Silbermetallic sowie eine rote Leder-Innenausstattung. Der Schätzpreis des Autos liegt bei 1,25 bis 1,75 Millionen Euro.

Der rote Mercedes-Benz 300 SL Roadster aus der Sammlung wurde im Januar 1962 als Neuwagen nach Großbritannien geliefert. Mitte der 1980er-Jahre wurde der Roadster nach Freiburg verkauft. Bei Mercedes-Benz Classic bekam das Auto eine Werksrestaurierung, die 2015 begann und im September 2016 abgeschlossen war. Die Lackierung in Fire Engine Red und die Innenausstattung mit cremefarbenem Leder entsprechen der Farbgebung bei der Auslieferung. Im Anschluss an die Restaurierung erwarb der aktuelle Besitzer den 300 SL und fuhr ihn seither rund 1.200 Kilometer. RM Sotheby's schätzt den Wert des Autos auf 1,2 bis 1,5 Millionen Euro.

Pagode für 120.000 Euro Mit seinen Motorsport-Erfolgen, technischen Merkmalen wie Gitterrohrrahmen und Benzin-Direkteinspritzung und den unverwechselbaren Flügeltüren ist der 300 SL genau genommen ohne Nachfolger geblieben. Doch Mercedes hat natürlich die SL-Reihe weitergeführt. Nachfolger von 300 SL und des technisch vom Ponton abgeleiteten 190 SL war der W113, wegen seines nach innen gewölbten Hardtop-Dachs Pagode genannt. Eine 280 SL Pagode von 1969 gehört ebenfalls zur "Six Stars Collection". Das Auto in Graublau Metallic war zunächst in die USA ausgeliefert worden, entspricht heute aber der europäischen Spezifikation. Das Auto wurde zwischen 2014 und 2016 restauriert. Das Auktionshaus erwartet einen Verkaufspreis von 120.000 bis 140.000 Euro.

SLR und SLS aus einer Mercedes-Sammlung Drei weitere Autos aus der Sammlung stammen aus der jüngeren Geschichte von Mercedes-Benz. Das teuerste Auto aus diesem Trio ist ein Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster aus dem Baujahr 2010. Dieses Modell wurde nur 520-mal gebaut. Unter der langen Haube mit dem Stern in der markanten Formel-1-Nase steckt ein 5,4-Liter-V8 mit 626 PS. Das zum Verkauf stehende Exemplar stammt aus zweiter Hand und hat rund 6.000 Kilometer auf der Uhr. Der SLR soll 375.000 bis 475.000 Euro kosten.

Ein Roadster-Coupé-Duo des Mercedes-Benz SLS macht das Sammler-Sextett komplett. Beide SLS stammen aus dem Baujahr 2013 sind und damit die jüngsten Autos in der Sammlung. Das Coupé ist in Iridiumsilber lackiert, hat ein anthrazitschwarzes Interieur und bei zwei Vorbesitzern rund 6.000 Kilometer gesammelt. Der Schätzpreis liegt bei 240.000 bis 290.000 Euro. Der Roadster ist in Obsidianschwarz lackiert, hat ein anthrazitschwarzes Lederinterieur und ebenfalls 6.000 Kilometer auf der Uhr sowie zwei Besitzer im Brief. Er soll 210.000 bis 260.000 Euro kosten.