Rétromobile 2026: Porsche und Golf in Paris zum gleichen Preis

Für 2026 haben die Organisatoren die Rétromobile umsortiert. Händler, Hersteller und Clubs befinden sich auf den drei Ebenen der Halle 7, während der Markt für Fahrzeuge bis 30.000 Euro einen Teil der Halle 4 bewegt. Der kurze Spaziergang zu der nebenan gelegenen Halle lohnt, denn hier finden Besucher vom Zweirad bis zum Sportwagen Klassiker, die teilweise außerhalb Frankreichs schon als Neuwagen selten waren.

Natürlich stehen auch in Paris BMW, Mercedes, Porsche und VW zum Verkauf. Doch den Reiz der Messe machen Autos aus, die schon lange aus dem Alltag verschwunden sind und manchmal durch einen glücklichen Zufall im Bestzustand mit dem Kilometerstand eines jungen Gebrauchten auftauchen.

Peugeot 304 SL mit 22.400 km Wie jener Peugeot 304 SL in Hellgrünmetallic zum Beispiel, der mit seiner orangebraunen Stoffausstattung und den unverblichenen Aufklebern so wirkt, als sei er erst vor wenigen Wochen vom Händlerhof gerollt – und nicht schon vor Jahrzehnten. Der Verkäufer weiß, dass er etwas Besonderes anbietet und verlangt stramme 20.000 Euro für die 1977 gebaute Limousine.

Zu langweilig? Ein paar Schritte weiter lockt ein Talbot Sunbeam Lotus. Der kantige Kraftwürfel mit der gläsernen Heckklappe kam 1977 als Chrysler zur Welt und wurde ein paar Jahre später dank des Motors aus dem Lotus Esprit zu einem der stärksten Kompakten der späten 1970er-Jahre: 150 PS schickt das 2,2-Liter-Aggregat über ein ZF-5-Gang-Getriebe an die Hinterachse.

Talbot Sunbeam zum Golf-GTI-Ärgern Bei 960 Kilogramm ergibt sich ein Leistungsgewicht, mit dem sich ein Golf I GTI zum 50. prima ärgern ließe. Der Preis für die Kompakt-Rakete ist so stramm wie die Fahrleistungen: 30.000 Euro will der Verkäufer. Das Preislimit auf dieser Fläche.

Wer nicht mehr als 30.000 Euro ausgeben möchte, hat außer dem Talbot noch einen VW Golf und einen Porsche 911 zur Auswahl. Und das kommt so: Beim Golf handelt es sich um einen seltenen Country. Die hochgelegte Allradversion des Golf II Syncro bietet mit ihrer Offroad-Optik samt Schutzbügel und Reserverad am Heck viel Skurilles, ist im Bestzustand außerdem selten und darum vergleichsweise teuer.

Porsche 911 für 30.000 Euro Relativ günstig – für einen Porsche 911 – ist die Wasserboxer-Generation 996, zumal, wenn es sich um ein Exemplar mit Tiptronic handelt. Genau ein solcher steht in Paris zum Verkauf. Vier Vorbesitzer haben auf den Carrera 4 in Silbermetallic 160.000 Kilometer draufgefahren. Ein Porsche-Schnäppchen für Mutige – oder nach einem gründlichen Check? Warum nicht!

Rétromobile: Öffnungszeiten und Ticketpreise Die Rétromobile hat vom 28. Januar bis 1. Februar 2026 geöffnet. Zum Messegelände am 1 Pl. de la Porte de Versailles, 75015 Paris kommen Sie am besten mit dem TGV oder Thalys. Metro, Busse und Straßenbahnen halten direkt vor dem Eingang zum Messegelände. Tickets kosten online für Erwachsene ab 22 Euro. Kinder unter 16 Jahren bezahlen 12 Euro Eintritt, wer jünger als 12 Jahre ist, kommt kostenlos rein.