Renault 5 Turbo 2 von 1984: Kostet dieser Kult-Kleinwagen sechstellig?

Das Auktionshaus Gooding Christie's bietet während der Rétromobile-Auktion am 29.1.2026 einen Renault 5 Turbo 2 an. Der Kleinwagen mit turbogeladenem Mittelmotor soll laut Schätzpreis 80.000 bis 120.000 Euro kosten. Warum ist dieser Kleinwagen so teuer?

Der R5 Turbo ist selten Renault hat von 1983 bis 1986 nur 3.167 R5 Turbo 2 gebaut. Von der ersten und zweiten Serie des ab 1980 produzierten Mittelmotor-Kleinwagens entstanden insgesamt 4870 Exemplare. Die ersten 400 R5 Turbo der ersten Serie baute Alpine in Dieppe. Der R5 Turbo ist also sehr selten. Das treibt die Preise.