AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer
Auktionen & Events

Renault 5 Turbo 2 von 1984: Kostet dieser Kult-Kleinwagen sechstellig?

Renault 5 Turbo 2 von 1984
Kostet dieser Kleinwagen sechstellig?

Inhalt von

Schnell, stark, selten – der Renault 5 Turbo ist einer der wildesten Kleinwagen der 80er. Einer wird während der Rétromobile in Paris versteigert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.01.2026
Als Favorit speichern
Renault 5 Turbo II (1980)
Foto: Nino Hamet/Gooding & Company

Das Auktionshaus Gooding Christie's bietet während der Rétromobile-Auktion am 29.1.2026 einen Renault 5 Turbo 2 an. Der Kleinwagen mit turbogeladenem Mittelmotor soll laut Schätzpreis 80.000 bis 120.000 Euro kosten. Warum ist dieser Kleinwagen so teuer?

Der R5 Turbo ist selten

Renault hat von 1983 bis 1986 nur 3.167 R5 Turbo 2 gebaut. Von der ersten und zweiten Serie des ab 1980 produzierten Mittelmotor-Kleinwagens entstanden insgesamt 4870 Exemplare. Die ersten 400 R5 Turbo der ersten Serie baute Alpine in Dieppe. Der R5 Turbo ist also sehr selten. Das treibt die Preise.

Die Idee, aus dem seit 1972 produzierten R5 einen Mittelmotor-Sportwagen zu machen, hatte Ende der 70er der damalige Vizepräsident für Produktion bei Renault, Jean Terramorsi....

Mehr zum Thema Rétromobile Paris