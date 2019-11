Legendärer Film-Mustang aus „Nur noch 60 Sekunden“ Eleanor unter dem Hammer

Sogar richtig harte Kerle geben Autos Namen. Zumindest die Diebe um Memphis Raines (gespielt von Nicolas Cage) im Actionfilm „Nur noch 60 Sekunden“. 2001 erschien das Remake des Klassikers „Die Blechpiraten“ aus dem Jahr 1974.

Ein organisierter Diebstahl von 50 Luxus- und Sportwagen hält in der Geschichte die Diebe und auch die Polizei auf Trab. Um die einzelnen Autos in der Planung und auf der Flucht zu identifizieren, bekommt jedes einen Namen. Der gar nicht mal so heimliche Held des Filmfuhrparks ist ein Ford Mustang GT500, Baujahr 1967. Das V8-Coupé trug im Film den Namen Eleanor.

Go, Baby, Go

Elf Autos wurden für die Stunts im Rahmen der Dreharbeiten aufgebaut, alle sahen identisch aus. Ein Exemplar, das für eine Verfolgungsjagd und verschiedene Innen- und Außenaufnahmen verwendet wurde, wird jetzt vom Anbieter Mecum Auctions versteigert. Seit der vollständigen Restauration ist der Ford Mustang GT500, den Angaben des Verkäufers nach, 90 Meilen (circa 145 Kilometer) gefahren worden. Auf dem Hebel des manuellen Fünfganggetriebes prangt der berühmte „Go, Baby, Go“-Knopf.

Trotz eines umfangreichen Motortunings soll sich Eleanor auch im Alltag bewähren, wird vom Auktionshaus als „Easy to use in traffic“ (im Straßenverkehr einfach zu beherrschen) angepriesen. Einen Startpreis für die Auktion zeigt Mecum Auctions auf seiner Website nicht an, man kann online Gebote abgeben und sogar eine Ratenzahlung vereinbaren.

Fazit

Ein klassischer Ford Mustang lässt die Herzen vieler Autofans höherschlagen. Als berühmtes Filmauto umso mehr. Frauenname hin oder her.