Mercedes-Benz Classic Motorenöl für Youngtimer und Oldtimer

Alte Motoren benötigen genauso frisches Öl wie neue Aggregate. Allerdings sind die Anforderungen an den Schmierstoff unterschiedlich: Moderne Turbomotoren benötigen ein anderes Öl als etwa ein Diesel aus den 70er-Jahren. Mercedes-Benz hat zusammen mit einem deutschen Schmierstoff-Hersteller ein Öl für Oldtimer und Youngtimer entwickelt.

Schmierung und Schutz Das Mercedes-Benz Classic Motorenöl ist in zwei Viskositäten erhältlich und für Klassiker der 50er- bis 2000er-Jahre geeignet. Es soll natürlich gut schmieren, aber auch Metalle und Dichtungen sowie bei längeren Standphasen das Innere des Motors vor Korrosion schützen. Laut Alexandra Süß, Leitung Ersatzteilgeschäft, Archiv und Sammlung Mercedes-Benz Heritage, erfüllt der Hersteller einen "Wunsch von Kunden und Werkstätten". Süß betont, dass Mercedes das Öl auch für Fahrzeuge in der unternehmenseigenen Sammlung nutzt. Mercedes hat 1.100 Fahrzeuge in seiner historischen Fahrzeugsammlung.

10W-40 für Youngtimer Für Youngtimer mit modernen Motoren, die oft noch im Alltagseinsatz sind, ist das Öl mit der Viskosität 10W-40 gedacht. Bei der Entwicklung des Schmierstoffs standen neben der Materialverträglichkeit optimale Kaltstart- und Leichtlaufeigenschaften im Fokus der Entwicklung. Dieses Öl eignet sich laut Mercedes besonders für SL (107, 129), S-Klasse (116, 126, 140, 220), E-Klasse (123, 124, 210, 211), C-Klasse (201, 202, 203, 204) und CLK (208, 209).

20W-50 für Oldtimer Das Öl mit der Viskosität 20W-50 empfiehlt Mercedes für ältere Klassiker von den 1950er- bis in die 70er-Jahre. Die Bandbreite der Baureihen, in deren Motoren Mercedes den Einsatz dieses Öls empfiehlt, reicht von Flügeltürer (W 198) und Ponton (W 121) bis zum Strich-Acht (W 114/W 115). Die Additive in diesem Öl sind auf Materialien dieser Baujahre abgestimmt und sollen den Motor bei längeren Standzeiten schützen. Beide Öle eignen sich für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo- oder Kompressoraufladung.