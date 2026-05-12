Auswirkungen des Iran-Kriegs: Jetzt wird sogar das Motoröl knapp

Infolge des Iran-Kriegs werden weltweit nicht nur Kraftstoffe knapp und teuer. Auch im Bereich der sogenannten Basisöle, die als Grundlage für Schmierstoffe dienen, könnte sich bald ein Engpass einstellen.

Basis für Schmierstoffe fehlen Nach Angaben der Agentur Argus Media, die Märkte für Rohstoffe und andere Güter beobachtet, spüren deutsche Autohersteller bereits einen Mangel an Motorölen. Konkret geht es um Grundöle der Gruppe III und Polyalphaolefine (PAO), die wichtige Ausgangsstoffe für synthetische Schmierstoffe sind, die auch im Automobilbereich eingesetzt werden. Auf die Golfstaaten im Nahen Osten entfallen laut Argus Media 15 bis 20 Prozent der weltweiten Nennkapazität für Gruppe-III-Öle. Im vergangenen Jahr waren 72 bzw. 47 Prozent der Importe von Basisölen der Gruppe III nach Europa bzw. in die USA auf diese Region zurückzuführen.

Wie der Nachrichtensender NTV berichtet, suchten erste Unternehmen derzeit dringend nach neuen Bezugsquellen. Andernfalls könnte es zu Einschränkungen der Produktion von Verbrennerfahrzeugen kommen. "Sollten die Automobilhersteller – wie zu erwarten ist – keine Lösung finden und sich die Situation in absehbarer Zeit nicht entspannen, werden die Produktionsmengen reduziert werden müssen", sagt die Expertin für Basisöle bei Argus Media, Gabrielle Twining.

Dramatisch könnten auch die Folgen eines drohenden Mangels für Basisöle der Gruppe II werden. Darauf basierende Motoröle sind für die gesamte Transportbranche – für die Busse des ÖPNV ebenso wie für Lkw und damit nahezu alle Lieferketten – lebenswichtig. Mehrere Lieferanten gaben laut Twining an, dass ihre Lagerbestände Ende Mai bis Anfang Juni leer sein werden. Zudem seien die Großhandelspreise bereits spürbar gestiegen.

Schmierölpreise steigen In normalen Zeiten werden diese Basisöle für den europäischen Markt teils in Europa hergestellt, teils aus Asien importiert, so NTV weiter. Derzeit sind nicht nur die Lieferungen aus asiatischen Raffinieren zurückgegangen, da dort wiederum die Versorgung des benötigten Rohöls aus der Golfregion zurückgegangen ist. Hinzu kommt, dass auch europäische Hersteller derzeit asiatische Kunden bevorzugen, da in Asien teilweise höhere Preise erzielt werden.

Und was bedeutet der Basisölmangel für Endverbraucher? Laut Twining müssen diese sich bei anhaltendem Rohstoffmangel auf höhere Preise für Öle und Ölwechsel einstellen.