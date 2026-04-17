Die Redaktion von Motor Klassik hat am Donnerstagabend im Mazda Automobil Museum Frey in Augsburg die Preise ihrer jährlichen Leserwahl verliehen. Der Motor Klassik Award prämiert die beliebtesten Oldtimer, künftige Klassiker und die besten Produkte aus der Welt der klassischen Automobile. Bei der Wahl haben 16.879 Leser abgestimmt. "Das macht uns sehr stolz", sagte Stefan Karcher, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart am Abend der Preisverleihung über die Teilnehmerzahl.Preise in 33 KategorienIn zwölf Kategorien wählten die Leser die Klassiker des Jahres und in acht Kategorien die Klassiker der Zukunft. In 13 Kategorien standen "Best Brands" zur Wahl, das sind die beliebtesten Marken, etwa für Ersatzteile, Zubehör oder Reisen. Die Leser wählten Mercedes-Benz auf Platz eins in der Kategorie Ersatzteile, kürten Bosch zum Gewinner bei Werkzeugen und wählten Boxenstop zum besten Reiseanbieter.Preisverleihung im Mazda Museum in AugsburgDie Familie Frey erzählte auf der Bühne, von Moderator Harald Köpke nach dem Ursprung ihrer Sammlung klassischer Mazda befragt, vom ersten Oldtimer, den sie kauften: Das war ein Cosmo Sport, den Walter Frey 1980 in New Jersey, USA gekauft hat. Den Wankel-Sportwagen hat Frey gemeinsam mit seinen Söhnen Joachim und Markus restauriert. Es gehört zur Dauerausstellung im Museum und ist eines der Lieblingsautos der Familie. Am Abend der Preisverleihung eröffnete das Museum eine neue Sonderausstellung zum Mazda 626 – dem ersten japanischen Auto, das einen Vergleichstest bei auto motor und sport gewonnen hat.\n\t\t\t,\n\t\tWachsender Klassikermarkt"Der Klassikermarkt wächst", sagte Maik Müller, Publisher Automobil der Motor Presse Stuttgart während der Preisverleihung. Müller präsentierte Zahlen aus der Oldtimerbranche, die optimistisch stimmen: 87 % der Befragten sind der Meinung, dass auch in Zukunft Menschen klassische Automobile schätzen und kaufen. Aktuell sind in Deutschland 2,85 Millionen Old- und Youngtimer angemeldet, rund die Hälfte davon ist älter als 30 Jahre, hat also das formale Alter für ein H-Kennzeichen. Eine Studie von 2023 taxiert die jährlichen Ausgaben für Oldtimer in Deutschland auf 3,8 Milliarden Euro. Rund 10.000 Menschen arbeiten in Werkstätten, die Oldtimer reparieren.Relaunch für Motor KlassikPassend zur Award-Verleihung erscheint die aktuelle Motor Klassik 5/2026 am 16. April 2026 mit einem Relaunch. Redaktionsleiter Michael Schröder stellte das erneuerte Heft vor: "Wir haben Motor Klassik aufgefrischt, ohne die Patina zu zerstören". Mehr Seiten schaffen Platz für üppigere Bilder und mehr Information für die Leser: Auf 164 Seiten, das sind 16 mehr als bisher, bekommen gewohnte und neue Inhalte mehr Platz: Jeden Monat stellt die Redaktionen einen Kauftipp vor und die Preisliste im Innenteil wurde kräftig erweitert und aktualisiert: Leser finden dort nun 3800 statt bisher 2200 Preise in drei statt bisher zwei Zustandskategorien.\n\t\t\t,\n\t\tIn Fahrberichten und Kaufberatungen, dem Herzstück von Motor Klassik, ist nun Raum für üppigere Bilder. Die Redaktion fährt jedes Auto vom Benz Dreirad bis zum Bugatti Atalante selbst. Die klassischen Fahrberichte und Kaufberatungen haben nun ebenfalls mehr Raum. Stefan Karcher: "Wir investieren gezielt in Journalismus."Neue Oldtimer-Inhalte onlineWelche neuen Oldtimer-Inhalte auto motor und sport auf den digitalen Kanälen veröffentlicht, erläuterte Madeleina Schwantes, Deputy Head of Campaign Content Creation: Auf dem Instagram-Kanal der Dachmarke gibt es einen Klassik-Donnerstag und die neue Kurz-Kaufberatung "Ja, aber". Welchen Erfolg Oldtimer online haben können, zeigte Schwantes am Beispiel des Mazda Museums: Der Blick in die Depots der Sammlung der Familie Frey ging viral und brachte auf der Website und dem Instagram-Kanal von auto motor und sport jeweils sechsstellige Aufrufe.Die Klassiker des JahresDas sind die Lieblings-Oldtimer der Motor-Klassik-Leser:\n\t\t\t,\n\t\tDie Klassiker der ZukunftDiesen aktuellen Modellen traut das Publikum eine Karriere als Klassiker zu:\n\t\t\t,\n\t\tUnter allen Teilnehmenden verloste die Redaktion einen Mazda MX-5 der ersten Generation. Das Auto im Wert von 10.000 Euro wird während des Oldtimer Grand Prix am Nürburgring an den Gewinner übergeben.