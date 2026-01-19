Oldtimer-Rallye mit Frühbucher-Rabatt: Bis 28. Februar sparen Sie Geld

Die vier Classic-Rallyes der Motor Presse Stuttgart sind nostalgische Zeitreisen auf herrlichen Strecken. Die Teilnehmer erleben die Faszination historischer Autos in der freundlichen Atmosphäre einer offenen Gemeinschaft, die ihre Leidenschaft für Oldtimer-Rallyes enthusiastisch teilt. Egal, ob Sie schon einmal eine Oldtimer-Rallye gefahren sind, oder schon zu den alten Hasen gehören: Die professionelle Organisation und liebevolle Streckenführung bietet jedem Teilnehmer ein besonderes Erlebnis. Hier können Sie sich anmelden!

Rabatt für Frühbucher und U35-Teams Für den Nachwuchs gibt es 2026 einen Sonderrabatt: Teams unter 35 Jahren sparen gegenüber dem regulären Preis 200 Euro. Einige junge Teams haben sich bereits angemeldet. Auch alle anderen Teilnehmer können sparen: Frühbucher, die sich bis 28. Februar 2026 anmelden, erhalten 100 Euro Rabatt auf die Startgebühr. Noch sind Plätze frei.

Die Classic-Rallyes 2026 Das Rallyejahr startet traditionell mit der Paul Pietsch Classic. Die nach dem Verlagsgründer Paul Pietsch benannte Rallye führt am 5. und 6. Juni 2026 über die Schwäbische Alb und durch den Schwarzwald. Teilnehmen können 100 Teams, zugelassen sind Autos bis einschließlich Baujahr 1996. Das Nenngeld beträgt bis 28. Februar 1.699 Euro, ab 1. März sind es 1.799 Euro. Teams, bei den Fahrer und Beifahrer unter 35 Jahren alt sind, bezahlen eine reduzierte Startgebühr von 1.599 Euro. Nennschluss ist der 31. März 2026. Die Rallye ist in der Sanduhrklasse ausgeschrieben; in den Wertungsprüfungen sind für die Teilnehmer ausschließlich mechanische Uhren zulässig.

Die Silvretta Classic Rallye Montafon 2026 findet vom 9. bis 11. Juli statt. Sie führt über traumhafte Straßen durch die Bergkulissen des Montafon und Umgebung. Start und Ziel sind in Partenen und Schruns. Während der 2,5 Fahrtage stehen unter anderem das Furkajoch, Vaduz, die Schweiz, das Hahntennjoch und Arlberg im Roadbook. Das Nenngeld für U35-Teams beträgt 2.099 Euro. Regulär kostet die Startgebühr pro Fahrzeug mit zwei Personen 2.299 Euro. Frühbucher bezahlen bis 28. Februar 2.199 Euro. Nennschluss ist der 30. April 2026. Die Teilnahme ist mit digitalen Uhren und Tablet-Apps möglich. Anmelden können sich Teams mit Autos bis einschließlich Baujahr 2006.

Die Sachsen Classic Rallye 2026 führt am 14. und 15. August vom Start in Dresden durch das Erzgebirge und Elbsandsteingebirge bis nach Tschechien und wieder zurück in die Landeshauptstadt des Freistaates. An vielen Orten ist die lange Geschichte des Automobilstandortes Sachsen zu spüren und zu sehen. Teilnehmer bezahlen bis 28. Februar 2026 ein reduziertes Startgeld von 1.899 Euro, danach regulär 1.999 Euro. Für U35-Teams kostet die Teilnahme für zwei Personen in einem Auto 1.799 Euro. Zugelassen sind Oldtimer und Youngtimer bis einschließlich Baujahr 2006. Die Wertungsprüfungen können mit digitalen Uhren, Smartphones und Tablet-Apps gefahren werden. Bis zum 31. Mai 2026 ist eine Anmeldung möglich.

Seit ihrer Premiere begeistert die Luxembourg Classic Teilnehmer mit großartigen Strecken durch das kleine Großherzogtum. Die Rallye startet am 11. September 2026 in Luxembourg City, hier liegt am nächsten Tag auch das Ziel. Im Roadbook stehen Routen durch die Ardennen, an der Mosel entlang und durch das Müllerthal. Die Teilnehmer passieren Schengen und das Chateau de Wiltz. Teams, die sich bei 28. Februar 2026 anmelden, bezahlen 1.699 Euro Startgebühr. Regulär kostet die Teilnahme 1.799 Euro. Für U35-Teams gilt eine reduzierte Startgebühr von 1.599 Euro. Anmeldungen sind bis 30. Juni 2026 möglich. Zugelassen sind Autos bis einschließlich Baujahr 1996. Gefahren wird in der Sanduhrklasse mit mechanischen Uhren.