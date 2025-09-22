Techno Classica: Termin und Ort für 2026 stehen fest

Dortmund statt Essen, Herbst statt Frühjahr – die Techno Classica findet vom 24. bis 27. September 2026 in Dortmund statt. "Unsere Wurzeln liegen im Ruhrgebiet, hier wollten wir bleiben", erklärt Janine Franssen, Geschäftsführerin des Veranstalters SIHA. Auch in Dortmund soll es um Klasse statt schierer Masse gehen, laut Veranstalter sind 42.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Innenbereich und 8.000 draußen geplant.
Oldtimer-Messe im Herbst
Klassiker wie der Schnäppchenmarkt sollen erhalten bleiben. "Zudem haben wir die Möglichkeit, uns künftig um weitere 25.000 Quadratmeter zu vergrößern", so Franssen. Der Termin ist mit Bedacht gewählt: "Im Frühjahr ist der Messekalender in Deutschland ziemlich voll, die Zeit zwischen Sommerferien und Winter im goldenen Herbst erschien uns daher ideal", erläutert Franssen.
Retro Classics Essen
Die Techno Classica fand bisher von 1989 bis 2025 im Frühjahr in Essen statt. Nachdem die Messe Essen den Vertrag mit der SIHA nicht mehr verlängert hatte, war die 35. Techno Classica die letzte Ausgabe der traditionsreichen Oldtimer-Messe am angestammten Standort. Den Termin vergab die Messe an einen anderen Betreiber: Vom 8. bis 12. April 2026 finde die Retro Classics Essen statt. Es ist neben Stuttgart und Nürnberg der dritte Standort der Retro Messen GmbH.