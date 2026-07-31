Röhrl und Stuck über Motorsport: Perfektion, Improvisation und 380 km/h

Für beide Ikonen ist die Sache klar: Die DNA von Porsche ist untrennbar mit dem Motorsport verbunden. Hans-Joachim Stuck formuliert es prägnant: "Motorsport gehört zu Porsche wie zu wenigen Marken." Eine Einschätzung, die Walter Röhrl teilt und weiter ausführt. Für ihn ist der Motorsport nicht nur ein Teamsport, sondern auch ein "Null-Fehler-Sport". Sein abschließendes Urteil lässt keinen Raum für Zweifel: "Motorsport gehört dazu, ohne ist Porsche nicht denkbar."