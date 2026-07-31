Röhrl und Stuck über Motorsport: Perfektion, Improvisation und 380 km/h

Für beide Ikonen ist die Sache klar: Die DNA von Porsche ist untrennbar mit dem Motorsport verbunden. Hans-Joachim Stuck formuliert es prägnant: "Motorsport gehört zu Porsche wie zu wenigen Marken." Eine Einschätzung, die Walter Röhrl teilt und weiter ausführt. Für ihn ist der Motorsport nicht nur ein Teamsport, sondern auch ein "Null-Fehler-Sport". Sein abschließendes Urteil lässt keinen Raum für Zweifel: "Motorsport gehört dazu, ohne ist Porsche nicht denkbar."
Doch innerhalb dieser gemeinsamen Überzeugung offenbart insbesondere Walter Röhrl eine differenzierte Sicht auf die Disziplinen. Er zieht eine scharfe Trennlinie zwischen dem Geschehen auf der Rundstrecke und den Herausforderungen einer Rallye. Seine jahrzehntelange Erfahrung fasst ...