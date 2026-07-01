Porsche Museum: Von Röhrl bis Stuck - Sonderausstellung mit legendären Rennwagen

Mit der Sonderausstellung "Raceborn – 75 Jahre Porsche Motorsport" blickt Porsche auf ein prägendes Kapitel seiner Unternehmensgeschichte zurück. Die Ausstellung im Porsche Museum in Stuttgart Zuffenhausen zeigt mehr als 30 Rennfahrzeuge aus den vergangenen 75 Jahren und erzählt die Entwicklung des Motorsports aus verschiedenen Perspektiven, von den Anfängen in Le Mans bis hin zur vollelektrischen Formel E.

Den Ausgangspunkt der Ausstellung bildet das Jahr 1951. Damals feierte Porsche mit dem werksunterstützten 356 SL beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans den ersten internationalen Klassensieg der Unternehmensgeschichte. Seither entwickelte sich der Motorsport zu einem zentralen Bestandteil der Marke, sowohl im Werkseinsatz als auch im Kundensport.

Statt die Motorsportgeschichte chronologisch nachzuerzählen, setzt das Porsche Museum auf ein neues Ausstellungskonzept. Ein rotes Band, das sich wie eine Rennstrecke durch die Architektur zieht, führt die Besucher durch sechs Themenbereiche: Rennklassen, Vielfalt, Innovationen, Meilensteine, Menschen und Reglements.

Porsche Vom 356 SL bis zum Formel-E-Porsche - die Ausstellung bildet mehrere Rennsport-Epochen ab.

Historische Rennwagen treffen auf moderne Prototypen Die Ausstellung beleuchtet dabei nicht nur die technischen Entwicklungen, sondern auch den Einfluss von Reglements, die Bedeutung des Kundensports sowie die Menschen hinter den Erfolgen. Ziel ist es, Motorsport als Teil der Porsche-DNA und als Verbindung von Technik, Innovation und Leidenschaft erlebbar zu machen.

Insgesamt sind 31 Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen zu sehen. Zu den Highlights gehören der legendäre Porsche 356 SL, der aktuelle Porsche 963 für die Langstrecken-Weltmeisterschaft sowie der vollelektrische 99X Electric aus der Formel E. Ergänzt wird die Ausstellung durch Zukunftsstudien wie den Cayman GT4 e-Performance, der einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen im elektrifizierten Motorsport gibt.

Dabei werden die Fahrzeuge nicht isoliert präsentiert, sondern stets in ihren historischen und technischen Kontext eingeordnet. So entsteht ein Dialog zwischen den Rennwagen vergangener Jahrzehnte und den aktuellen Motorsportprojekten der Marke.

Porsche Besucher kommen wie immer im Porsche Museum ganz nah dran an die Legenden den Rennstrecke.

Motorsportwissen interaktiv vermittelt Neben den Fahrzeugen setzt das Porsche Museum auf zahlreiche interaktive Elemente. Besucher erhalten Einblicke in verschiedene Rennklassen, lernen anhand einer Motorsport-Pyramide die Struktur des Rennsports kennen und finden über ein Motorsport-ABC Erklärungen zu Begriffen wie "Balance of Performance".

Ein Mini-Kino zeigt zudem, wie historische Rennfahrzeuge restauriert werden und welche Herausforderungen dabei entstehen. Weitere Installationen verdeutlichen, welchen Einfluss unterschiedliche Reglements auf die Entwicklung von Rennfahrzeugen haben.

Begleitend zur Ausstellung veranstaltet das Porsche Museum an mehreren Terminen Motorsport-Talks mit Experten und Gästen aus der Rennsportszene. Themen sind unter anderem historische Rennfahrzeuge, die Formel E und aktuelle Entwicklungen im Motorsport.

Auch junge Besucher kommen auf ihre Kosten: Unter dem Titel "Raceborn Kids" bietet das Museum kindgerechte Informationen, Mitmachstationen sowie digitale und interaktive Angebote. Spielerisch werden Fragen beantwortet wie: Warum ist geringes Gewicht im Rennsport entscheidend? Wie funktioniert ein 24-Stunden-Rennen? Und welchen Einfluss haben Rennregeln auf die Konstruktion eines Fahrzeugs?

Die Sonderausstellung "Raceborn – 75 Jahre Porsche Motorsport" ist bis zum 17. Januar 2027 im Porsche Museum in Stuttgart zu sehen.