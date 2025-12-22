VW Golf II G60 Limited im Angebot: Extrem selten, extrem teuer

1989 legte VW zusammen mit seiner Motorsportabteilung den ultimativen Golf auf – den Golf G60 Limited, von dem insgesamt nur 71 Exemplare bei VW Motorsport in Handarbeit gefertigt wurden. Hier kombinierten die Ingenieure den Golf GTI 16V-Motor mit dem G-Lader des G60-Modells. So kam der 1,8-Liter-Vierzylinder auf satte 210 PS und war damit lange Zeit der stärkste Golf überhaupt. Die Antriebspower fließt serienmäßig über ein Fünfgang-Getriebe und den Synco-Allradantrieb an alle vier Räder. Optisch bleibt der Limited, der auf einem viertürigen Golf II Synco basiert, extrem dezent. Der Limited schafft den Sprint auf 100 km/h in 7,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 230 km/h liegen. Heute gehört der G60 Limited zu den wohl seltensten und gesuchtesten VW-Modellen.

Wenig km und völlig original Einer davon wird jetzt über ebay zum Verkauf angeboten, wobei es sich nicht um eine klassische ebay-Auktion oder einen Sofortkauf, sondern eine Classified-Anzeige handelt. Im Prinzip dient ebay hier nur als Trägerplattform. Der Kauf an sich wird außerhalb des Portals direkt zwischen dem Anbieter und dem potenziellen Käufer abgewickelt.

Der offerierte Golf G60 Limited steht laut Anzeigentext in Dänemark. Es handelt sich um ein Modell aus dem Produktionszeitraum 1989/1990, das sich immer noch im Erstbesitz befindet. Die Laufleistung liegt laut Verkäufer bei lediglich 27.856 Kilometern – erstaunlich wenig für ein über 35 Jahre altes Auto.

Der Golf Limited ist noch im Erstbesitz und völlig original.

Zudem soll sich der Golf vollständig im Originalzustand befinden. Er wurde nicht restauriert, nicht nachlackiert und ist darüber hinaus unfallfrei. Für einen guten Erhaltungszustand sorgen eine über die Jahre regelmäßige Wartung und durchgängige Pflege. Vorhanden ist eine natürliche Patina, dennoch stuft der Verkäufer den Golf G60 Limited als sammlerwürdig und authentisch ein.

Stattlicher Preis, einzigartiger Zustand Einen potenziellen Käufer erwarten neben dem Auto auch die vollständig erhaltene Auslieferungsdokumentation aus Erstbesitz inklusive sämtlicher Original-Unterlagen, ergänzt durch zeitgenössische Dokumente und Fotos aus dem frühen Fahrzeugleben.

Kommen wir zum Preis. Gefordert werden laut Anzeigentext 149.000 Euro für einen Golf, der in der angebotenen Version vermutlich einzigartig sein dürfte. Der Neupreis des G60 Limited lag seinerzeit bei 68.500 Mark.

In der Fotoshow zeigen wir einen Golf G60 Limited aus einem früheren Verkauf, er ist nicht identisch mit dem hier beschriebenen Verkaufsfahrzeug.