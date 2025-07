Ferrari ruft Purosangue zurück: Bremswirkung kann nachlassen

Ferrari ruft in den USA 541 Exemplare seines Purosangue zurück – und das ausgerechnet wegen eines Problems, das so gar nicht nach italienischer Ingenieurskunst klingt. Laut einer offiziellen Mitteilung der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA kann es beim 725 PS starken SUV zu einem Kurzschluss kommen, wenn die Stromversorgung der unter dem Beifahrersitz platzierten Sicherungsbox zu nah an die Beifahrerfußstütze gerät. Das Ergebnis: Bremswarnleuchte an, Bremsleistung möglicherweise reduziert – kein gutes Szenario, weder für sportlich ambitionierte Fahrer noch für Vielfahrer mit Familie im Fond.