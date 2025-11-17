GMs neues Small-Block-Herz: Gen-6-V8 für Pick-ups, SUV und Sportwagen

Während vielerorts vom Ende des Verbrenners die Rede ist, setzt General Motors bei seinen größten und schwersten Modellen inzwischen wieder auf V8-Motoren – und ein Update: Die sechste Generation des legendären Small-Block-V8 startet im Chevrolet Silverado 1500 des Modelljahres 2027. Danach soll der neue Achtzylinder auch in weiteren Pick-ups und SUV des Konzerns zum Einsatz kommen. Der Motor ist damit weniger ein exotischer Sportwagen-Antrieb als vielmehr das neue Herz der GM-Arbeitstiere, die in Nordamerika in riesigen Stückzahlen unterwegs sind. Schätzungen zufolge produziert der Konzern über alle Marken und Baureihen mehr als eine Million V8-Motoren pro Jahr.

Nach aktuellen Informationen aus US-Fachmedien plant GM zwei Varianten des neuen Small Block: einen 5,7-Liter-V8 sowie einen 6,6-Liter-V8. Während der kleinere Motor das Rückgrat der Truck- und SUV-Flotte bilden soll, könnte die größere Ausbaustufe später auch in Sportwagen wie der Corvette landen.

Generationenwechsel: Von Gen 5 zu Gen 6 Mit der neuen Motorenfamilie beginnt GM, die aktuelle Gen-5-Reihe schrittweise abzulösen. Zur bestehenden fünften Generation gehören V8-Triebwerke mit 5,3, 6,2 und 6,6 Litern Hubraum, die seit 2013 im Einsatz sind. Die Gen 6 mit 5,7 und 6,6 Litern sortiert die Palette neu und zielt auf eine verbesserte Balance aus Leistung, Drehmoment und Effizienz.

Gleichzeitig verspricht GM messbare Fortschritte beim Verbrauch: Laut Konzern sollen die neuen Aggregate zwischen vier und sechs Prozent sparsamer sein als die jüngste Überarbeitung der aktuellen Generation. Gegenüber dem Stand von 2019 ist sogar von bis zu zwölf Prozent Einsparung die Rede. Für Fahrzeuge wie Pick-ups, die im Alltag oft schwere Lasten bewegen und viele Kilometer abreißen, ist jeder Prozentpunkt weniger Verbrauch bares Geld für die Kunden.

Elektrifizierung und V8: Parallelstrategie statt Entweder-Oder Trotz des zunehmenden Fokus auf Elektro- und Hybridantriebe verabschiedet sich General Motors nicht vom klassischen Verbrenner. Die neue Generation der Small-Block-V8 soll in den kommenden Jahren parallel zu Hybrid- und Elektroantrieben im Angebot sein. Für die Kunden, die in den USA große Trucks und SUV bevorzugen, bleibt der V8 damit ein vertrauter und bewährter Antrieb.

Dass es GM ernst ist mit dem Verbrenner-Update, zeigen die Investitionen: Rund 854 Millionen US-Dollar sollen in die Modernisierung der Produktionsstätten fließen, in denen die neuen V8 entstehen.

Klassisches Layout, neue Feinabstimmung Bei der Konstruktion des Gen-6-Small-Block bleibt GM der seit Jahrzehnten bewährten Architektur treu. Der neue V8 verfügt weiterhin über eine 90-Grad-Zylinderbank und eine Ventilsteuerung mit Stößelstangen. Dieses Konstruktionsprinzip kommt in den GM-V8 seit 1954 zum Einsatz – und ist damit seit über 70 Jahren weitgehend unverändert.