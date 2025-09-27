Hybrid-SUV zum Kampfpreis: KGM Torres überrascht im Test

Der KGM Torres Hybrid startet bereits bei 39.390 Euro – ein seltener Wert in einem Segment, das sonst weit teurer ausfällt. Dafür gibt es ein 4,70 Meter langes SUV, das optisch selbstbewusst auftritt und mit einem Hybridantrieb auftritt, der leise arbeitet und unaufgeregt durch den Verkehr trägt. Fünf Jahre Garantie sowie sieben Jahre auf die Hochvolt-Komponenten runden das Angebot ab und verdeutlichen den Anspruch der Marke.

Raum für Alltag und Familie Wer mit der Familie reist oder Platz für Freizeitaktivitäten benötigt, findet im Torres Hybrid einen verlässlichen Begleiter. Der Fond ist großzügig gestaltet, der Kofferraum mit 703 bis 1.662 Litern Volumen nahezu konkurrenzlos in dieser Klasse. Damit lässt sich vom Großeinkauf bis zur Urlaubsreise vieles problemlos verstauen.

Innenraum: Licht und Schatten Zwei 12,5-Zoll-Displays prägen das Cockpit, grafisch ansprechend und mit praktischen Menüs ausgestattet. Positiv fallen die physischen Tasten am großen Lenkrad auf, auch wenn sie teils überladen wirken. Materialien und Verarbeitung sind solide, doch kleine Details wie Hartplastik an den Türen oder Sitze mit wenig Seitenhalt trüben den Gesamteindruck.