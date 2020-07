Connectivity von Jeep Fahrzeugdaten jederzeit im Blick

Die beiden Modelle Compass und Renegade gehen nicht nur bei der Neuaufstellung der Motorenpalette Hand in Hand. Mit dem Facelift des Compass erhält dieser auch neue Connectivity-Dienste, wie sie im kantigen Renegade bereits seit einem Jahr angeboten werden.

Unter dem Label Uconnect versammelt der Hersteller eine Palette an digitalen Services, die dem Fahrer auch aus der Ferne Zugriff auf sein Auto bieten – ganz gleich, ob vom heimischen Computer oder mit der passenden App My Uconnect vom Smartphone aus oder mit der Smartwatch.

Jeep My Remote sagt punktgenau, wo das Auto geparkt wurde - und findet den Weg.

Als Basisdienst ist My Assistant schon ab Werk aktiviert. Er bietet den automatischen sowie den manuell ausgelösten Notruf und sorgt so für schnelle Hilfe nach einem Unfall oder bei einer Panne. Darüber hinaus liefert My Assistant Berichte über den Fahrzeugzustand und stellt bei einem technischen Problem auf Knopfdruck Kontakt zum Kundendienst her. Fahrzeugdaten und Fahrgestellnummer werden dabei automatisch übermittelt, sodass diese Parameter nicht mehr abgefragt werden müssen.

Alles im Blick

Weitere Dienstpakete wie My Remote, My Car oder My Navigation (nur bei der Uconnect- 8,4-Zoll-Navigation) werden als Standarddienste angeboten und sind im Fahrzeugpreis enthalten. Allerdings müssen sie vom Fahrzeugbesitzer aktiv freigeschaltet werden.

My Remote erlaubt es dem Fahrer, sein Auto aus der Ferne zu bedienen. Mit Smartphone oder Smartwatch kann man so die Türen ent- und verriegeln oder aber die Scheinwerfer einschalten – ein durchaus nützliches Feature, wenn man sein Auto im Dunkeln auf einem großen Parkplatz sucht. Wenn man sich überhaupt nicht mehr sicher ist, an welcher Straßenecke man sein Auto geparkt hat, hilft der Fahrzeugfinder: Dafür visualisiert man die Position des Jeep auf Smartphone, Smartwatch oder via Website auf dem Laptop und lässt sich so die exakte Position auf der Karte anzeigen – inklusive Entfernung. Die Software navigiert auch vom aktuellen Standort zum Auto. Nutzen Fahranfänger das Auto, kann man Höchstgeschwindigkeiten oder Fahrgebiete definieren – und wird bei Überschreitung der Limits benachrichtigt.

Direkt vom Smartphone ins Navi

Für die Plug-in-Modelle bietet E-Control die Überprüfung des Batteriestands. Ist der Hybrid an ein Ladekabel angeschlossen, lässt sich so auch der Ladezustand überwachen. Mit My eCharge findet die App nahe gelegene Ladestationen; dort kann man mit ihr auch den Ladevorgang starten und mittels der hinterlegten Zahlungsmittel abrechnen.

Im Dienst My Car lässt sich der Fahrzeugstatus abrufen – Tank- oder Batterie-Inhalt, Reifendruck, Kilometer- und Ölstand. Viel Komfort verspricht auch My Navigation. Über die Funktion Send & Go kann man Ziele vom Smartphone oder Laptop aus direkt in das Navigationssystem schicken und erspart sich so das Eintippen einer Adresse. My Navigation liefert Echtzeitwarnungen über Verkehr und Wetter oder eine Anwendung zur Suche von Points of Interest (POI).

Jeep Über die App erhält man detaillierte Informationen über Tankinhalt, Batterieladung oder den aktuellen Reifendruck.

Optional erhältlich sind Service-Angebote wie My Theft Assistance mit Diebstahl-Alarmbenachrichtigung und -Notfallservice oder My Fleet Manager für die Flottenverwaltung. Einige der neuen Uconnect-Services werden bei Markteinführung verfügbar sein, andere später in diesem Jahr integriert.