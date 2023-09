In Deutschland liegt der Anteil bei 52 Prozent, in Frankreich sogar bei 54 Prozent. Rund ein Viertel der befragten Autofahrer könnten sich dabei nicht vorstellen, in Zukunft erneut ein Elektroauto zu erwerben. Für die geplante Mobilitätswende der Bundesregierung und der EU sind solche Umfrage-Ergebnisse nicht besonders förderlich. Dabei ist der am häufigsten genannte Grund sehr naheliegend: Der Strom ist entweder zu teuer oder nicht transparent an öffentlichen Ladesäulen ausgewiesen.