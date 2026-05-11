Neuer CEO von EnBW mobility+: "Keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen"

Herr Römheld – die hohen Kraftstoffpreise beschäftigen derzeit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für viele Autofahrer stellt sich die Frage, welche Mobilitätsformen überhaupt noch bezahlbar bleiben. Inwieweit kann EnBW die Ladepreise trotz Spannungen auf dem Energiemarkt stabil halten?

Die EnBW betreibt alle ihre Ladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom. Für die nächsten Monate sehen wir trotz der nach wie vor dynamischen Situation im Nahen Osten überhaupt keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen. Unsere Tarife bleiben also stabil, was heißt, dass Vielfahrer bei uns schon ab 39 Cent pro Kilowattstunde (bei 11,99 Euro monatlicher Grundgebühr) laden können. Haben Kundinnen und Kunden auch einen Strom- oder Gasvertrag bei der EnBW, profitieren sie ...