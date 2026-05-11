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Neuer CEO von EnBW mobility+: "Keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen"

CEO EnBW mobility+, Martin Römheld
„Keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen“

Seit dem 1. Januar 2026 ist Martin Römheld der neue Chef von EnBW mobility+ – dem Ladenetzwerk eines der größten Energieversorgungsunternehmens in Deutschland. Damit verantwortet Römheld das Elektro-Mobilitätsgeschäft und das Schnellladenetz der Karlsruher. Vor seinem Wechsel zur EnBW war er unter anderem globaler Produktchef beim Ladeanbieter BP Pulse in London und zuvor Gründer von Elli, der Ladetochter des Volkswagen-Konzerns. Wir trafen ihn zum Interview.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.05.2026
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Martin Roemheld EnBW Mobility+
Foto: EnBW, Endre Dulic

Herr Römheld – die hohen Kraftstoffpreise beschäftigen derzeit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für viele Autofahrer stellt sich die Frage, welche Mobilitätsformen überhaupt noch bezahlbar bleiben. Inwieweit kann EnBW die Ladepreise trotz Spannungen auf dem Energiemarkt stabil halten?

Die EnBW betreibt alle ihre Ladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom. Für die nächsten Monate sehen wir trotz der nach wie vor dynamischen Situation im Nahen Osten überhaupt keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen. Unsere Tarife bleiben also stabil, was heißt, dass Vielfahrer bei uns schon ab 39 Cent pro Kilowattstunde (bei 11,99 Euro monatlicher Grundgebühr) laden können. Haben Kundinnen und Kunden auch einen Strom- oder Gasvertrag bei der EnBW, profitieren sie ...

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