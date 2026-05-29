Ex-Audi-Designer de Silva: „Europas Design wird von China negativ beeinflusst“

Welche Ihrer Auto-Entwürfe waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten?

Ich bin auf all meine Kreationen stolz, daher ist es nicht leicht, diese Frage objektiv zu beantworten. Zu den Projekten, an die ich mich jedoch am liebsten erinnere, zählen ganz sicher der Audi A5 – das Auto, das ich für das schönste halte, das ich je entworfen habe – und der Alfa Romeo 156, der für die Marke von großer Bedeutung war und für mich einen besonderen sentimentalen Wert besitzt. Wenn man ihn sich genau ansieht, wirkt er auch heute noch sehr zeitgemäß. Und auch die Nuvola kann ich nicht vergessen, die zum Symbol der Alfa Romeos werden sollte, die noch kommen würden. Leider erlitt dieses Projekt dasselbe Schicksal wie die Proteo: Die großartige Nuvola blieb ein Prototyp,...