Elektroauto-Offensive Diese Promis werben für Stromer

Die Idee, mit mehr oder weniger prominenten Gesichtern für Autos zu werben, ist beinahe so alt wie die Automobilbranche selbst. Warum? Weil so eine Person des öffentlichen Lebens eben überdurchschnittlich häufig in der Öffentlichkeit auftaucht und im Idealfall das Auto gleich mit vor die Kamera rollt. Außerdem gibt es genug Fans, die ihren Idolen auch automobil nacheifern wollen. Das wissen auch die Marketingabteilungen bei den Autoherstellern und nehmen deshalb bis heute Prominente unter Vertrag. In Zeiten der Elektroauto-Offensive, entscheiden sich allerdings immer mehr Sportler, Musiker, Köche oder Schauspieler für einen nachhaltigen Antrieb. Wir zeigen, wer wen alles in oder zumindest vor einen Stromer setzt.

Jürgen Klopp

Opel Jürgen Klopp macht Werbung für den Opel Corsa-e.

Den Anfang macht der seit Jahren als guter und spätestens seit seinem Gewinn der Champions League sowie der englischen Fußballmeisterschaft als DER beste Fußballtrainer der Welt geltende Jürgen Norbert Klopp, genannt Kloppo. Seit 2012 zeigt er sein perfektes Lachen vor den Produkten der Marke Opel. Aktuell ist er zusammen mit dem Opel Corsa-e in der Werbung des Automobilherstellers aus Rüsselsheim zu sehen.

Niklas Kaul

Opel Niklas Kaul macht Werbung für den Opel Corsa-e.

Ebenfalls für den Corsa-e der Marke Opel macht ein echter König der Athleten Werbung: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul. Der Sportler des Jahres 2019 ist mit 21 Jahren nicht nur der Jüngste, sondern auch der erste bundesdeutsche Weltmeister der Zehnkampfgeschichte. Die sportliche Erfolgsbilanz von Niklas Kaul auf einen Blick: 2016 U20-Weltmeister, 2017 U20-Europameister mit neuem U20-Weltrekord, 2019 Gewinn der U23-Europameisterschaft als letzter Juniorentitel vor dem WM-Sensationserfolg in Katar.

LeBron James

YouTube/GMC LeBron James macht Werbung für den elektrischen GMC Hummer.

Aus der Basketball-Welt nicht wegzudenken ist seit Jahren Superstar LeBron James. Der Held vieler kleiner Sportler trat beim Super Bowl in der Werbung zum GMC Hummer EV in Erscheinung.

The Weeknd

MediaPortal Daimler AG The Weeknd macht Werbung für den Mercedes-Benz EQC.

Ein echter Superstar der Musikszene ist The Weeknd (Blinding Lights). Er ist ein Grammy-preisgekrönter und mehrfach mit Platin und Diamant ausgezeichneter Plattenkünstler sowie Gründer des visionären Kreativlabels XO collective. An Mercedes-Benz ist diese Karriere nicht unerkannt vorbeigegangen und so spielt der Künstler eine große Rolle in der Kampagne für den Mercedes EQC. Dazu gehören ein TV-Spot, ein Kampagnenfilm als Langfassung und vier Produktfilme, die auf den Mercedes-Benz Social Media Kanälen ausgespielt werden.

Wincent Weiss

Volkswagen AG Wincent Weiss macht Werbung für den VW ID.3.

Auch der Musikszene zugehörig ist Wincent Weiss. Für die Marke Volkswagen testet er aktuell den ID.3 auf einer Tour von Meer zu Meer. Wincent Weiss ist in der Region, durch die die Reiseroute führt, groß geworden. Der junge Superstar – goldene Schallplatte für "Feuerwerk" und Platin für die Single "Musik sein", ebenso für sein Album "Irgendwas gegen die Stille" – legt die 454 Kilometer lange Urlaubsstrecke, mit der man den hohen Norden erkunden kann, werbewirksam in seinem weißen Testwagen zurück.

Maisie Williams

Audi Maisie Williams machte beim SuperBowl Werbung für Audis elektrische Zukunft.

Games of Thrones-Star Maisie Williams sorgte beim Super Bowl-Finale im Werbespot für die elektrische Zukunft der Marke Audi für viel Aufsehen. Im vierten Quarter flimmerte der Werbesport durch die ganze Welt.

Nadja Uhl

Volkswagen AG Nadja Uhl macht Werbung für den VW Passat GTE.

Mit Volkswagen auf Camping-Tour ist Schauspielerin Nadja Uhl. Auf ihrer Tour mit dem Passat GTE Variant samt Dachzelt zeigt sie die schönsten Orte der Deutschen Alleenstraße zwischen Rheinsberg und Stralsund (ihr Geburtsort), ganz auf den Spuren ihrer Kindheit – an der Ostsee.

Simon Tress

Opel Simon Tress macht Werbung für den Opel Grandland X.

Was haben ein Bio-Spitzenkoch und ein Automobilhersteller gemeinsam? Beide streben mit allen Kräften nach einer immer besseren CO2-Bilanz ihrer Produkte. Star-Gastronom Simon Tress hat dafür in diesem Jahr den Grünen Michelin Stern bekommen. Seit August bietet er in seinem neuen Restaurant "1950" exklusiv ein CO2-Menü an, bei dem jede Zutat aufgelistet und die Entfernung von der Herkunft des Produktes bis zum Restaurant ermittelt wird. Jetzt fährt auch Simon Tress auf den elektrifizierten Opel Grandland X Hybrid4 ab.

Lena Meyer-Landrut

Smart Lena Meyer-Landrut macht Werbung für den Smart EQ forfour.

Das deutsche Eurovision Song Contest-Wunder (Gewinnerin 2010) Lena Meyer-Landrut setzt aktuell ihre Bekanntheit für die Marke Smart in Szene. Bei gemeinsamen Fahrten im vollelektrischen Smart EQ forfour durch Berlin spricht die Sängerin und Songwriterin mit jungen Unternehmern, Start-up-Machern und Künstlern über die Herausforderung der Nachhaltigkeit.

Margot Robbie

Nissan Margot Robbie macht Werbung für Nissan.

Sie ist bekannt aus Filmen wie Suicide Squad und The Wolf of Wall Street und fährt Nissan. Schauspielerin und Hollywood-Superstar Margot Robbie raste für eine Marketingkampagne mit einem Nissan BladeGlider über den berühmten Monaco Grand Prix-Kurs.

Peter Lohmeyer

Opel Peter Lohmeyer macht Werbung für den Opel Grandland X Plug-in-Hybrid.

Das Opel-Quartett komplettiert der deutsche Schauspieler Peter Lohmeyer. Fuhr sein Vater Dieter Lohmeyer bereits einen Opel Rekord stellt der Hersteller dem Wunder von Bern-Schauspieler aktuell einen Opel Grandland X Plugin-Hybrid vor die Tür.

Jürgen Vogel

German Select Jürgen Vogel zeigt sich gern gemeinsam mit seinem Sohn Giacomo vor Fahrzeugen der Marke Jaguar.

Jaguar Markenbotschafter und Schauspieler Jürgen Vogel gilt als ausgewiesener Jaguar und Elektromobilitäts-Fan. Im Rahmen der Formel-E in Berlin trat er in einem Schaukampf im Jaguar I-Pace gegen seinen Sohn Giacomo an – und verlor.

Fazit

Mit Hoffnung auf höhere Verkaufszahlen gönnen sich Automobilhersteller den Luxus von prominenten Werbegesichtern. Ob die nun tatsächlich den erwünschten Erfolg bringen, hängt stark von deren Bekanntheitsgrad ab. Allerdings gilt: Je bekannter, desto teurer.