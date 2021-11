Anzeige Sorento PHEV, Marke und Zukunftsausrichtung Das große Kia Multimedia-Special

Tauchen Sie interaktiv in die Markenwelt von Kia ein. In unserem Multimedia-Special erfahren Sie alles über die Neuausrichtung des Herstellers.

Beim Autohersteller Kia hat sich mehr geändert als nur das Logo. Die Koreaner richten sich mit Blick in die Zukunft als Marke neu aus. Das betrifft natürlich auch die Fahrzeugpalette – aber nicht nur. Innovative Services rund um die Mobilität sind auch Teil des Plans. In einem großen Multimedia-Special erfahren Sie alles rund um die Marken-Transformation, die Ausrichtung in der Zukunft und konkret über den neuen Sorento, der als Topmodell in einer Plug-in-Hybrid-Version vorfährt. Viel Spaß bei der digitalen Reise durch das interaktive Multimedia-Format.

Fazit

Kia erfindet sich als Marke neu und hat große Pläne für die Zukunft. Alle Informationen dazu erhalten Sie multimedial aufbereitet in unserem digitalen Special.