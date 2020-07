Der neue Elektro-SUV Mazda MX-30 Das große Multimedia-Special

Erfahren Sie alles über den vollelektrischen SUV Mazda MX-30 in unserem umfangreichen Multimedia-Special: Vom Design über die Ausstattung bis hin zum Antrieb

Mit dem MX-30 hat Mazda das erste vollelektrische Modell der Marke an den Start gebracht. Der kompakte SUV der Japaner soll aber nicht einfach nur ein emissionsfreies Auto sein, sondern den Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter tragen. Dafür wird in der Umwelt-Kalkulation nicht nur das "aktive Leben" des Autos betrachtet, sondern der gesamte Produktionszyklus von der Rohstoffgewinnung bis hin zum Recycling. Aus dieser Betrachtung resultiert beispielsweise die gewählte Akku-Kapazität, mit der eine Reichweite von bis zu 262 Kilometern (WLTP-Zyklus) möglich sein soll. Den Anwendungsbereich des Autos sieht Mazda nämlich nicht in der Langstrecke, und verzichtet daher auf große, ressourcenintensiv produzierte Akkus und nennt diesen Ansatz "Rightsizing".

Tauchen Sie ein

Wenn Sie mehr über den Mazda MX-30 erfahren möchten, finden Sie alle Informationen in unserem Multimedia-Special. Von der Sitzprobe bis zum Antrieb finden Sie den japanischen Elektro-SUV dort in Bilder, Videos und interaktives Elementen. Klicken Sie einfach auf den gelben Pageflow-Button unter diesem Text.