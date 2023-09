Es ist ruhig geworden um synthetische Kraftstoffe. Nachdem die sogenannten E-Fuels noch im Frühjahr während der allgemeinen Bekenntnisse zum Verbrenner-Ende 2035 noch in aller Munde waren, hat sich die Diskussion abgekühlt. Dennoch werden die neuen Spritsorten, die künstlich aus CO 2 und Wasserstoff (und nicht aus Erdöl) erzeugt werden, weiterhin fleißig getestet. Der Stellantis-Konzern, der mit seinen 14 Marken zu den größten Automobilherstellern der Welt gehört, veröffentlicht jetzt beispielsweise eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für 24 seiner Motorenfamilien.

Der Entwicklungs-Chef von Stellantis, Ned Curic, fasst das Test-Ergebnis so zusammen: "Unsere Priorität ist eine emissionsfreie Mobilität für alle mit Fokus auf die Elektrifizierung. Unsere Zusammenarbeit mit Aramco ist ein wichtiger und komplementärer Schritt auf diesem Weg für die bereits auf der Straße befindliche Fahrzeugflotte." Demnach hätten Drop-in-E-Fuels – also synthetische Kraftstoffe, die einfach in die bestehende Infrastruktur eingeführt werden – eine sofortige Auswirkung auf die Reduzierung von CO 2 -Emissionen.

"Unseren Kundinnen und Kunden bieten wir damit eine einfache und wirtschaftlich effiziente Option an, ihren CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Sie müssen lediglich eine andere Zapfsäule an der Tankstelle wählen, ohne dass ihre Fahrzeuge umgerüstet werden müssen."

Wenn also die letzten Verbrenner im Jahr 2029 verkauft werden, brauchen sie noch mindestens bis in Jahr 2050 genügend Sprit. Bis dahin dürfte sich auch die Preisfrage des E-Fuels geklärt haben. Jüngste Gesetzes-Entwürfe auf EU-Ebene sehen schon jetzt eine extreme steuerliche Entlastung für grüne, synthetische Kraftstoffe vor, während die Steuern auf fossile Kraftstoffe immer weiter steigen und von jedem Mitgliedsland individuell erweitert werden.

In der Masse noch eine Wunschvorstellung