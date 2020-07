Neue Lichtsignatur für Audi A3, S3 und RS3 Zielflagge im Matrix-Licht

Dem neuen A3 spendiert Audi serienmäßig LED-Hauptscheinwerfer. Gegen Aufpreis gibt es Matrix-LED-Scheinwerfer, die Gegenverkehr oder andere Elemente im Lichtkegel abdunkeln können, um niemanden zu blenden. Die Matrix-LED-Scheinwerfer kombiniert Audi mit einem Matrix-Tagfahrlicht außen unter dem Hauptscheinwerfer.

LED-Tränensäcke unterm Hauptscheinwerfer

Mit speziellen Lichtfunktionen und -spielen haben die Ingolstädter Erfahrung: Zuletzt stellten sie für E-Tron und E-Tron Sportback das 4000 Euro teure Digital Matrix Light vor, das mittels eines Super-Chips aus Millionen von Spiegeln nachts Fahrspuren auf die Straße vor dem Fahrer projizieren und ihn mit verschiedenen Projektionen begrüßen kann. Beim Kompaktmodell A3 nutzt Audi das Tagfahrlicht aus 15 LED-Feldern unter dem Hauptscheinwerfer zur Unterscheidung von Modellversionen durch variantenspezifisch programmierte Lichtsignaturen. So fahren die zivilen Versionen mit zwei liegenden "L" im LED-Tränensack unterhalb des Hauptscheinwerfers, bei der S-Line-Ausstattung sollen zwei vertikale Balken auf den großen Lufteinlass in der Frontschürze hinweisen und so die Front "noch sportlicher" wirken lassen.

auto-motor-sport.de/Audi S-Line zeigt zwei vertikal orientierte Lichtbalken unter dem Hauptscheinwerfer.

Selbst wer das nicht so empfindet, den dürfte das, was für den RS3 geplant ist, unmissverständlich auf den rennsportlichen Charakter (RS) des Topmodells hinweisen: Hier wird das Matrix-LED-Tagfahrlicht klar erkennbar das Muster der schwarz-weiß-karierten Zielflagge zeigen.

auto-motor-sport.de/Audi Den RS3 kennzeichnet eine karierte Start-Zielflagge aus LEDs.

Passenderweise besteht die Matrix aus drei (RS3) mal fünf (5-Zylinder) LED-Feldern. Ob die leuchtende Zielflagge den RS3 so stark von den anderen A3-Modellen differenziert wie die dicken Backen, die die Erlkönige zeigen, sei mal dahingestellt. Fans des kernigen Fünfzylinders mit mehr als 400 PS wird sie sicher freuen. Einen praktischen Nutzen hat das Flaggenlicht nicht, aber das ist ja beim Motor strenggenommen auch so. Der differenziert sich durch seinen unnachahmlichen Klang von den vierzylindrigen Geschwistern.

Umfrage 31 Mal abgestimmt Wie finden Sie die Lichtsignaturen des neuen Audi A3 / RS3? Ziemlich überflüssig, wenn's nicht auffällt, ziemlich störend, wenn's auffällt. Spannend und allemal schöner als altbackene Modellschriftzüge in Chrom. mehr lesen

Fazit

Matrix-LEDs eröffnen neue Möglichkeiten für die Funktionen von Scheinwerfern. In etlichen Concept Cars, die eine Zukunft mit autonom fahrenden Autos thematisierten, konnte man bereits LED-Felder zur Kommunikation des Autos mit der Außenwelt bewundern. Was Audi jetzt beim A3 beginnt, ist zwar funktionsfrei, dient aber der optischen Differenzierung – Lichtsymbole sind der neue Modellschriftzug (der Zukunft), dessen Entfall eine der wenigen Sonderausstattungen ist, die nichts kostet. Bleibt zu hoffen, dass die Zielflaggen-Lichtsignatur nicht aufpreispflichtig sein wird.