BMW ist der erste Fahrzeughersteller, der sich an das Thema Head-up-Display am Motorrad traut. Allerdings kein fahrzeugbasiertes System, sondern ein fahrerbasiertes. Per Brille mit Projektor zeigt die Connected Ride Smartglasses Navigation, Tempo und Tempolimit an. Die Verbindung erfolgt per App Connected Ride und Bluetooth. Ein aktuelles Motorrad von BMW mit TFT-Display ist für den Einsatz notwendig. Die Smartglasses ist ab August für 690 Euro zu haben. Per Adapter kann die Brille an die Sehstärke angepasst werden.