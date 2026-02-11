AMS Kongress
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Gorden Wagener im Interview: Meilensteine und Zukunft des Mercedes-Designs

Ex-Mercedes-Designchef Gorden Wagener
„Designer werden nicht durch KI ersetzt“

Nach rund 18 Jahren an der Spitze des Mercedes-Designs blickt Gorden Wagener im Gespräch mit auto motor und sport auf prägende Projekte, wichtige Wegbegleiter und den Wandel des Automobildesigns – sowie auf die Rolle von Designern in einer von KI geprägten Zukunft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.02.2026
Gorden Wagener
Foto: Mercedes
Was sind aus Sicht von Gorden Wagener die persönlichen Meilensteine einer langen Karriere?

Schwierige Frage, denn auch in den nächsten fünf Jahren kommen Autos auf den Markt, die aus dieser Zeit stammen. Ich habe vieles designt: Autos, Häuser, Boote, dazu vier Generationen S-Klasse. Die Sportwagen zählen sicher zu den Heroes, aber ein ganz besonderes Baby ist die erste Generation des GT, ein ganz besonderer Exot der Project One. Und natürlich auch der Maybach 6, der als Zweisitzer in Kalifornien entstanden ist.

Wie schafft man es, mit nur 39 Jahren die Leitung des Mercedes-Designs zu übernehmen?

Man braucht auf jeden Fall einen Mentor. Das war mein Vorgänger Peter Pfeiffer. Und dann muss man natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen ...