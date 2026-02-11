Gorden Wagener im Interview: Meilensteine und Zukunft des Mercedes-Designs

Was sind aus Sicht von Gorden Wagener die persönlichen Meilensteine einer langen Karriere?

Schwierige Frage, denn auch in den nächsten fünf Jahren kommen Autos auf den Markt, die aus dieser Zeit stammen. Ich habe vieles designt: Autos, Häuser, Boote, dazu vier Generationen S-Klasse. Die Sportwagen zählen sicher zu den Heroes, aber ein ganz besonderes Baby ist die erste Generation des GT, ein ganz besonderer Exot der Project One. Und natürlich auch der Maybach 6, der als Zweisitzer in Kalifornien entstanden ist.