Horse D20-Range-Extender: Dieser Motor erzeugt mit Methanol Strom

Obwohl Elektroautos gerade hoch im Kurs stehen und bei den Neuzulassungen des ersten Halbjahres 2026 sogar die Verbrenner überholt haben, schläft die Entwicklung neuer Motorentechnologien nicht. Große Batterien wiegen recht viel und es gibt weiterhin Autofahrer, die wegen der Reichweite auf den Verbrenner setzen. Das Unternehmen Horse Powertrain setzt genau hier an und stellt den Horse D20 Motor vor. Der kompakte Antriebsstrang fungiert als Range Extender und wird ausschließlich mit Methanol betrieben.

Kompaktes Kraftwerk für die Batterie Wie bei einem Range Extender üblich, ist der Horse D20 nicht dazu da, die Räder anzutreiben. Stattdessen funktioniert die Einheit wie ein mobiles Kraftwerk, das Energie erzeugt, um die Batterie des Elektromotors während der Fahrt oder im Stand nachzuladen. Das System wiegt insgesamt 170 Kilogramm und leistet bis zu 105 kW Strom. Es integriert drei Hauptkomponenten: einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor, einen Generator und die dazugehörige Leistungselektronik. Diese Bauweise ermöglicht es Herstellern, Elektrofahrzeuge mit kleineren, leichteren Batterien auszustatten, ohne Kompromisse bei der Gesamtreichweite einzugehen.

Was ist Methanol?

Methanol, auch bekannt als Methylalkohol (CH₃OH), ist der einfachste Alkohol und eine organisch-chemische Verbindung. Unter normalen Bedingungen ist es eine klare, farblose und leicht entzündliche Flüssigkeit. Methanol ist bei Raumtemperatur flüssig, was den Transport und die Lagerung im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff deutlich vereinfacht. Die Herstellung erfolgt klassischerweise aus Synthesegas, einem Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, das meist aus Erdgas gewonnen wird.



Vorteile



Im Vergleich zu Benzin oder Diesel entstehen bei der Verbrennung von Methanol praktisch keine Rußpartikel, weniger Stickoxide und keine Schwefeloxide.

Methanol hat eine hohe Oktanzahl (über 100), was eine effizientere Verbrennung im Motor ermöglicht. Es hat ein geringeres Entflammbarkeitsrisiko als Benzin. Bestehende Tankstellen und Logistikketten können relativ einfach und kostengünstig für Methanol umgerüstet werden.



Nachteile



Methanol hat nur etwa die halbe Energiedichte von Diesel, was bedeutet, dass für die gleiche Reichweite ungefähr doppelt so große Tanks benötigt werden.

Der Stoff ist giftig und kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Inhalation zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.

Methanol-Motor startet auch bei Eiseskälte Eine Besonderheit des Antriebsstrangs ist der Motor, der für den Betrieb mit 100 Prozent Methanol ausgelegt ist. Eine der technischen Herausforderungen bei diesem Kraftstoff ist das Kaltstartverhalten bei niedrigen Temperaturen. Horse Powertrain setzt hierfür ein Hochenergie-Zündsystem mit 240 Millijoule ein. Diese Technologie ermöglicht laut Hersteller eine extrem magere Verbrennung und gewährleistet zuverlässige Kaltstarts auch bei Temperaturen von bis zu -35 Grad Celsius. Die Stickoxid-Emissionen des Motors unterschreiten mit 35 mg/kWh die chinesische Norm CN6b und erfüllen damit auch die Anforderungen der kommenden Euro-7-Norm (60 mg/km).

Axialflussmotor als platzsparendes Herzstück Die zentrale technische Neuerung des Systems ist der Generator. Anstelle eines konventionellen Radialflussmotors, bei dem der Rotor in einem zylindrischen Stator rotiert, kommt ein Axialflussmotor zum Einsatz. Bei dieser Architektur sind Rotor und Stator als flache Scheiben übereinander angeordnet. Im Vergleich zu einem Radialflussmotor gleicher Leistung ist die Axialfluss-Einheit 46 Prozent kürzer und die volumetrische Leistungsdichte um 63 Prozent höher. Diese kompakte Bauweise schafft erhebliche Vorteile bei der Integration in das Fahrzeug. Der elektrische Wirkungsgrad des Generators wird mit 96,4 Prozent angegeben, was unter anderem durch den Einsatz von Siliziumkarbid-Modulen in der Leistungselektronik erreicht wird.

Wo wird Methanol bereits als Kraftstoff für Verbrenner genutzt?Methanol ist bereits in mehreren Bereichen etabliert. Im Motorsport wird es seit Jahrzehnten wegen seiner hohen Oktanzahl für Rennmotoren genutzt, während die Schifffahrt es zunehmend zur Reduzierung von Emissionen einsetzt. Eine Vorreiterrolle nimmt China ein, wo bereits zehntausende Pkw und Lkw – viele davon vom Hersteller Geely – mit Methanol fahren. In der EU dient es zudem als Basis zur Herstellung von synthetischem Benzin und wird Kraftstoff in geringen Mengen beigemischt. Hoher Wirkungsgrad in der Praxis Die Kombination aus effizientem Motor und Generator führt zu einem hohen Gesamtwirkungsgrad. Horse Powertrain gibt an, dass der D20 einen Wirkungsgrad von 47 Prozent bei der Umwandlung von Kraftstoff in elektrische Energie erzielt. Das bedeutet, dass aus rund 2,1 kWh chemischer Energie im Methanol eine Kilowattstunde Strom erzeugt wird. In der Praxis ermöglicht dies das vollständige Aufladen einer 40-kWh-Batterie mit 19,6 Litern Methanol.