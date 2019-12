Hyundai auf der CES 2020 Verkehrskonzept mit Lufttaxi

Anfang Januar zeigt Hyundai auf der Technikmesse CES in Las Vegas eine Vision vom urbanen Verkehr der Zukunft. Der soll Fluggeräte mit autonom fahrenden Autos kombinieren.

Der urbane Verkehr wird in Zukunft nicht nur auf der Straße stattfinden, das zeigen vielfältige Mobilitätskonzepte. Neben U-Bahnen können Menschen auch Hyperloop-Kapseln für das Vorankommen unter der Oberfläche nutzen, der städtische Luftraum dürfte sich für fliegende Taxis öffnen. Verschiedene Start-ups wie Volocopter und Lilium entwickeln entsprechende Konzepte, Audi ist aus einem Flugtaxiprojekt jüngst wieder ausgestiegen.

Auf der CES 2020 will auch die koreanische Hyundai Motor Group ihre Vision für Mobilität vorstellen. Ein eigener Geschäftsbereich des Konzerns mit dem Namen Urban Air Mobility (UAM) wird auf der Messe in Las Vegas Anfang Januar das Konzept eines „Personal Air Vehicle“ (individuelles Luftfahrzeug) vorstellen.

PAV und Fahrzeuge treffen sich an Hubs

Die Ideen von Hyundai gehen aber über das Fluggerät als singuläres Produkt hinaus. Zusätzlich wird man entsprechende Start- und Landepunkte, sogenannte „Hubs“, darstellen. Die sollen als Schnittstelle zu einem autonom fahrenden Straßenfahrzeug dienen, mit dem die Mobilität für Pendler ergänzt wird. Vorstellbar ist beispielsweise an Shuttlebus für den Personentransport von einer Landestelle zu Wohn- oder Bürokomplexen.

Fazit

Hyundai will sich in Zukunft breit aufstellen. Neben einer großen Palette von Antriebskonzepten für Autos, darunter neben batteriegespeisten Elektrofahrzeugen auch die Brennstoffzelle, möchten die Koreaner mit einem eigenen Fluggerät auch in die Luft gehen.